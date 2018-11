Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hans Gordon List, Elisabeth Gigler und Michael Ksela bei der Auszeichnung in Berlin © Danny Kurz/Cultural Brand Award

Vor 500 Gästen aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Medien wurde die AVLCultural Foundation am Montag (12. November) im Rahmen des 13. Europäischen Kulturmarken-Awards in Berlin als „Europäischer Kulturinvestor des Jahres 2018“ ausgezeichnet. Michael Ksela, Geschäftsführer der AVL Cultural Foundation, nahm den Preis im Rahmen der Gala „Night of Cultural Brands“ entgegen und erklärt dazu: „Mit Arts & Science umfasst die AVL Kulturstiftung Projekte, die Wissenschaft und Kunst verbinden, um menschliche Kreativität und Innovation zu erforschen und zu unterstützen. Mein großer Dank gilt Familie List, im speziellen Kathryn List, die federführend das kulturelle Engagement von AVL vorantreibt.“

Als Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Kunst wurde die AVL Cultural Foundation im Herbst 2007 von AVL CEO Helmut List und Kathryn List zur Umsetzung und Förderung von Kunst- und Kulturprojekten gegründet. Einer der Beweggründe dafür war es, Schnittstellen zwischen kreativem Schaffen eines Künstlers und der Arbeit eines Ingenieurs zu schaffen.

Neben dem Schwerpunkt Arts & Science unterstützt die AVL Cultural Foundation ein breites Spektrum an Bildender Kunst, New Media Art, Digital Art, Sound Art, Musik, Tanztheater sowie interdisziplinäre Projekte. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung junger Talente. Die hohe Kreativität und Innovationskraft spiegelt sich im aktuellsten Projekt „The Irvine 7“ wider - , ein heterodynes Musikinstrument mit sensiblen, von AVL entwickelten Galliumphosphatkristallen als Soundquelle. Gemeinsam mit dem aus New York stammenden Künstler und Erfinder Andy Cavatorta und einem interdisziplinären Künstler-Team wurde im Lauf eines dreijährigen Entwicklungsprozesses ein Musikinstrument geschaffen, das Musikern und Komponisten ein offenes Laboratorium an musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten bietet.

Der Europäische Kulturmarken-Award ist der innovativste Kulturpreis in Europa und wird von 53 Partnern aus der Wirtschaft gefördert. 99 Bewerbungen aus Albanien, Portugal, Italien, Frankreich, Bulgarien, Malta, Griechenland, Luxemburg und dem deutschsprachigen Raum wurden eingereicht und von einer 39-köpfigen Expertenjury in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gesichtet. Für den Preis „Europäischer Kulturinvestor des Jahres 2018“ waren neben der AVL Cultural Foundation auch so renommierte Unternehmen wie die Erste Group Bank AG und die BMW Group nominiert worden.

www.avlcf.com, cultural-brands.com