Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Majcen, der frühere Landtagspräsident, ist der Vorsitzende des 15-köpfigen Kulturkuratoriums © Marija Kanizaj

Mitte Jänner nahm das von der Regierung bestellte, neu zusammengesetzte Kulturkuratorium seine Arbeit auf. Franz Majcen als Vorsitzender, Edith Zeier-Draxl als Stellvertreterin und 13 weitere Mitglieder haben seit damals in regelmäßigen Dienstag-Sitzungen 204 Ansuchen um dreijährige Förderverträge begutachtet und diskutiert.

Gestern präsentierte man das vorläufige Ergebnis: 160 Kunst- und Kulturinitiativen werden 2019–21 in den Genuss von längerfristigen Subventionen kommen (in der laufenden Periode sind es 162). 83 Vereinbarungen sollen in der morgigen Regierungssitzung beschlossen werden. Für die weiteren 77 Anträge erfolgt dies später, weil bei ihnen sehr wohl die Förderung befürwortet wurde, aber nicht in der gesamten beantragten Höhe. Pro Jahr wird das Land Steiermark 6,73 Millionen Euro für die heimischen Initiativen ausschütten, um 130.000 Euro mehr als zuletzt – insgesamt also 20,19 Millionen Euro oder plus 390.000 Euro (+1,93 %).

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.