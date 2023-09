Chaotisch erreicht die Redaktionsassistentin Nella (Sinclair Daniel) die Innenräume eines New Yorker Verlagshauses. Sie flitzt durch die verwinkelten Gänge, kämpft sich durch den Dschungel des Großraumbüros hindurch und wirft noch einen finalen Blick auf die vergoldete Mitarbeiterwand. Ein Meer von weißen Gesichtern blickt ihr entgegen. Irgendwo neben all den Bleichmännern (und deutlich weniger -frauen) hängt es, dieses eine Foto, das der jungen Afroamerikanerin Mut macht: das der schwarzen Lektorin Kendra Rae Phillips. Diese Dame, seit einiger Weile als vermisst gemeldet, ist jedoch nicht das "other black girl", das den Plot dieser genresprengenden Romanadaption ins Rollen bringt. Nein, diese Ehre wird einer ganz neuen Mitarbeiterin zuteil.





Als die stylishe, selbstbewusste Hazel (Ashleigh Murray) eine Stelle in der Firma antritt, ist Nella ganz aus dem Häuschen – endlich ist sie nicht mehr die einzige Person of Color im Gebäude. Und es scheint so, als würde die Chemie zwischen den zweien stimmen. Sie schnattern über Lieblingsbücher, echauffieren sich über den selbstüberschätzenden Verlagsliebling und schenken einander Halt am Arbeitsplatz. Harmonisch geht es aber nur bedingt zu. Die Freundschaft verkommt nach einer Zeit zum Selbstzweck, es entbrennt eine Rivalität um die Gunst der Arbeitskollegen.



Unter der Federführung von Rashida Jones und Originalautorin Zakiya Dalila Harris wurde der Bestseller erfolgreich ins Serienformat komprimiert. In zehn jeweils halbstündigen Episoden ergibt sich das Bild einer Bürowelt, in dem internalisierter Rassismus und ungelenkes Quotendenken den Ton angeben. Ein Umfeld, in dem schwarze Frauen gegeneinander aufgehetzt werden. Mit satirischer Schlagkraft wird auf systematische Probleme eines Arbeitskosmos hingewiesen, dessen hypermodernes, scheinprogressives Antlitz trügt. Vernetzt mit surreal anmutenden Horrormomenten und einem sich schleichend anbahnenden Mysterium lädt die Miniserie zu einem fesselnden Genreritt ein. Einem der subversiven Sorte.

Bewertung: ★ ★ ★ ★ ☆ (4/5)



"The Other Black Girl" ist auf Disney+ abrufbar.