Es schaut nicht viel anders aus, als bei einem Rockkonzert. Scharen begeisterter junger Menschen und ein volltätowierter Mittdreißiger, der den Ton angibt: kaum einer würde glauben, dass man hier eigentlich einem Gottesdienst folgt. Doch die Hillsong Church, die weltweit mehr als 150.000 Mitglieder zählt, punktet vor allem damit, anders zu sein. Propagiert werden junge, hippe Werte, ein jeder sei willkommen, heißt es am Eingang – egal welche Ethnie, egal welche sexuelle Orientierung. Dass dieses progressive Gehabe aber mehr Schein als Sein ist, ist schon länger kein Geheimnis mehr.



Wie die Dokuserie „Secrets of Hillsong“ auf Disney+ sehr entlarvend zu Schau stellt, ist auch diese Freikirche keinen Deut heiliger als ihre Konkurrenz. Ohne Berührungsängste wird in vier informativen Episoden das Blendwerk der ausbeuterischen Drahtzieher auseinandergenommen, begleitet von Aufnahmen aus dem pompösen Kircheninneren und Interviews ehemaliger Anhänger. Zur Rechenschaft gezogen wird hier vor allem Carl Lentz, der junge, gut durchtrainierte Pastor der New Yorker Abteilung, der als hippes Aushängeschild Hillsong viel mediale Aufmerksamkeit bescherte. Mit seinem Charme konnte er selbst einige Promis um den Finger wickeln.

Stars und Sternchen wie etwa Justin Bieber, Kylie Jenner oder Selena Gomez waren oder sind weiterhin Mitglieder der fragwürdigen Vereinigung. Dabei sehen sich ihre hochrangigen Stellvertreter, wie ausführlich geschildert, mittlerweile sogar mit Vorwürfen der Geldwäsche oder der Homophobie konfrontiert. Ein Grund, weshalb sich Hollywoodstar und Schwarzenegger-Schwiegersohn Chris Pratt, dem Verbindungen zu Hillsong nachgesagt wurden, bereits aktiv davon distanzieren musste.

Wer intensive Einblicke in die Arbeitsweisen und Gefahrenquellen einer Megachurch dieser Größenordnung bekommen möchte, sollte also einen Blick in die Serie riskieren. Sachlich aufbereitetes Infotainment, das geldgierigen Fundamentalisten den Wind aus den Segeln nimmt.

Bewertung: ★ ★ ★ ★ ☆ (4/5)



„The Secrets of Hillsong“ ist auf Disney+ zu sehen.