Er quält sich mitten in der Nacht aus dem Bett, schleppt sich auf die Toilette und wieder zurück. Es ist einsam hier in diesem leeren Haus. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Ein Unbekannter mit Pistole steht vor der Tür, den legt er knallhart um, fast so, als hätte jemand bei ihm den Schalter umgelegt. Flankiert wird er beinahe klischeehaft von zwei Rottweilern. Ein Trio, das auf Abruf zur Höchstform aufläuft. Nach 30 Jahren ist Dan Chase (Jeff Bridges) auf der Flucht. In Rückblenden wird schnell klar: Der ehemalige CIA-Agent war lange in Afghanistan, wie auch sein Gegenspieler und ehemals Verbündeter Harold Harper (John Lithgow). Beide hüten einen Pulk an Geheimnissen aus der Vergangenheit. Diese Kiste, die wollen sie nicht öffnen.

Es beginnt ein klassisch inszeniertes Katz-und-Maus-Spiel, das Stück für Stück die Hintergründe offenbart. Der Serientitel „The Old Man“, nach einem Roman von Thomas Perry, bedarf eines genaueren Blickes, wie Alia Shawkat, die in der Serie eine Agentin spielt, im Gespräch mit der Kleinen Zeitung ausführt: „,The Old Man' (Disney+) ist eine Art Archetyp des Verfalls. Es geht nicht nur buchstäblich um einen alten Mann, sondern wofür steht dieses Bild in der Gesellschaft?“ Doch die Serie ist keine Nabelschau der Patriarchen, gibt Amy Brenneman – Chase findet bei ihrer Filmrolle Unterschlupf – Einblicke in die Serien-DNA: „Drehbuchautor Jonathan E. Steinberg ist ein Feminist im besten Sinne. Die Männer mögen, wie etwa Dan, ihre Actionszenen haben, aber es sind die Frauen, die hier Stärke zeigen. Die Männer sind sehr bedürftig, auch was den emotionalen Kontakt betrifft. Es ist wie ein Kaleidoskop, das sich verschiebt, die Stärke, die Macht und wer sie gerade besitzt.“

Es ist ganz klar Jeff Bridges, der in der Serie mit 72 Jahren zur Hochform aufläuft. Nicht zu vergessen: Der legendäre „Dude“ aus „The Big Lebowski“ hatte während der Dreharbeiten mit einer Krebserkrankung und einer Coronainfektion zu kämpfen, die ihn fast das Leben gekostet hatte. Für Brenneman war der Überlebenskampf von Bridges auch eine Art Reminder: „Nichts im Leben ist selbstverständlich, nicht das kleinste Bisschen. Das ist das Bittersüße der Sterblichkeit, du weißt es einfach zu schätzen, hier zu sein.“

Bewertung: ★ ★ ★ ★ ☆ (4/5)



„The Old Man“ ist auf Disney+ zu sehen.