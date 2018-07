Facebook

Javier Bardem und Jennifer Lawrence in "Mother" © Paramount Pictures (Credit: Paramount Pictures)

Blockbuster so zeitnah wie möglich nach dem Kino auf die Plattform bringen: Dieses Rennen hat im Juli klar Amazon Prime für sich entschieden: Aushängeschild ist „Mother“ (ab 25. Juli), bei dem Javier Bardem und Jennifer Lawrence in ihrem Haus von einem fremden Paar systematisch in Bedrängnis gebracht werden. Schon auf der Plattform abrufbar ist „Suburbicon“, die Regiearbeit von George Clooney mit Matt Damon und Julianne Moore. Die Kriminalkomödie spielt in einem US-Vorort in den 50er-Jahren: Das scheinbar perfekte Idyll beginnt nach einem Mord Stück für Stück abzublättern. Amüsant, rasant ist die ebenfalls auf Amazon Prime abrufbare Steven-Soderbergh-Komödie „Lucky Logan“ (ab 25. Juli). Ein kriminelles Brüderpaar, verkörpert von Adam Driver und Channing Tatum, will mit einem verrückten Plan zu viel Geld kommen. Hilfe bekommen sie von einem Knastbruder namens Daniel Craig.

