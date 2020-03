Schon morgen"Stream Aid" ist das Benefizkonzert zur Corona-Krise

Facebook

Rita Ora ("I Will Never Let You Down") macht mit © APA/AFP/VALERIE MACON

"Live Aid" war 1989, um den Hungernden in Äthiopien zu helfen. Morgen ist "Stream Aid": Die Popsängerinnen Rita Ora und Ellie Goulding, der Sänger und Songwriter John Legend sowie andere Stars aus der Musikszene wollen am Samstag ein Benefiz-Konzert veranstalten, das im Livestream übertragen wird. Die Einnahmen von "Stream Aid 2020" sollen einer Stiftung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugutekommen, mit der diese den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie unterstützt. Das Event soll von 5 bis 18 Uhr MEZ auf der Streamingplattform Twitch übertragen werden. Neben musikalischen Darbietungen werden auch Gaming-Wettbewerbe gestreamt. Zuschauer können während der Veranstaltung Geld spenden oder den Stream selbst verlinken und in ihrem Netzwerk zu Spenden aufrufen.

Weitere Popstars, die sich bei "Stream Aid 2020" angekündigt haben, sind Joe Jonas von den Jonas Brothers, der frühere Bee-Gees-Musiker Barry Gibb und Sänger Dan Smith von der Band Bastille. Auch die Gruppe The Lumineers und EDM-Musiker Steve Aoki sind dabei. Aber es werden sicher noch mehr!