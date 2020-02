Die fünffache Grammy-Gewinnerin Billie Eilish veröffentliche heute ihren Song zum neuen James-Bond-Film. Er trägt den Titel "No Time To Die" und ist höchst konventionell ausgefallen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bereits die Ankündigung, dass Billie Eilish (18) den Song zum neuen Bond-Streifen singen wird, hat für Aufregung gesorgt und zu hohen Erwartungen geführt. Jetzt ist es so weit. Am heutigen Freitag ist "No Time To Die" erschienen - und Eilish hat auch gleich eine Hörprobe davon auf Instagram gepostet.