Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Reinhold Bilgeri 2018 als Gast bei "Willkommen Österreich" © ORF

Mit einem Potpourri aus seinen eigenen Hits und Songs seiner Idole - von James Brown bis Lenny Kravitz - geht der Austropopper und Filmregisseur Reinhold Bilgeri ("Erik & Erika") auf Abschiedstournee durch Österreich. Der Auftakt erfolgt am 14. Februar in St. Pölten, am 26. März begeht Bilgeri dann seinen 70. Geburtstag auf der Bühne des Wiener Orpheums, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten.

Dem Jubiläum entsprechend findet die Tour unter dem Motto "70 - And Still Rocking" statt. Seinen Abschluss soll der Konzertreigen am 1. August bei einem Open Air im burgenländischen Wiesen finden.