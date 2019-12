Facebook

Marie Fredriksson (1958–2019) mit Roxette-Partner Per Gessle © APA/AFP/dpa

Ob „Listen To Your Heart“ oder „It Must Have Been Love“, das eng mit dem Tränedrücker-Märchen „Pretty Woman“ verbunden ist: Beginnt Marie Fredriksson zu singen, hat man die weibliche Roxette-Hälfte sofort vor Augen. Der Wiedererkennungswert ihrer Stimme machte mit den von Per Gessle geschriebenen Ohrwürmern, die man zum Teil Faserschmeichler und Gute-Laune-Hymnen nennen darf, den Großteil des Welterfolgs von Roxette als erfolgreichsten Schweden-Pop-Export nach ABBA aus. Läuft im Radio "Spending my time . . . Watching the days go by . . . Feeling so small, I stare at the wall, Hoping that you think of me too . . . I'm spending my time", hat man als Hörer nicht das Gefühl, dass hier jemand einen Song interpretiert, sondern jede Zeile selbst erlebt, jeden Satz schon einmal empfunden hat.