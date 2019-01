Facebook

Okzharp kommen zum Elevate

Peter Broderick, Kelly Moran, Astrid Sonne, Nazar, Okzharp, Jayda G, Keith Fullerton Whitman, Mopcut, DAF und die Drone-Doom-Monster von Sunn O))) auf ihrem einzigen Österreich-Konzert: Wer schon dringend auf die Komplettierung des Elevate-Line-ups gewartet hat, kann sich ab sofort durch die fabulöse Gästeliste wühlen: Das Grazer Festival für zeitgenössische Musik, Kunst und politischen Diskurs, heuer von 27. Februar bis 3. März, hat sein finales Programm veröffentlicht.

Auf acht Bühnen wird es heuer Musik „an den Schnittstellen von Technohedonismus, Free-Jazz, Avantgarde-Rock und Neuer Musik“ geben, geloben die Veranstalter. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen.

Das Elevate wäre aber nicht das Elevate, läge der Fokus nebst Tanzbarem aus aller Welt nicht auch auf Kunstaktionen und Konferenzen. Speziell in Sachen Kunstprogramm will die 15. Ausgabe des Festivals nun Muskeln zeigen, das Europaprojekt „Re-Imagine Europa“ und eine Zusammenarbeit mit dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum tragen dazu bei: Das Berliner Studio „schnellebuntebilder“ baut gemeinsam mit Berit Gilma an der digitalen Datenskulptur „Liquid Truth“, die nachts auf dem Schlossberg sichtbar werden wird. Und das Wiener Kunstkollektiv „kleft“ verspricht unter dem Titel „Playy.club“ ein mehrtägiges Kunsthappening als „subversives Guerillacamp für das postfaktische Zeitalter“ an wechselnden Grazer Orten in Graz.

Klingt schwer fokussiert, immerhin lautet das Generalthema des Festivals heuer wuchtig „Truth“. Dass am einzigartigen Diskursprogramm zu Wahrheit und Fakes in Medien, Wissenschaft, Kunst, Politik heuer die Schauspielerin und Tierrechtsaktivistin Pamela Anderson (ja, die!) teilnimmt, ging schon durch die Medien. Noch aufregender: dass via Live-Stream auch der neue Superstar der linken US-Demokraten, die jüngst ins Repräsentantenhaus gewählte Alexandria Ocasio-Cortez an den Konferenzen teilnimmt.