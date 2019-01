Thomas D. im Interview"Ich hab erstmal die Vollkrise gekriegt"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Fantastischen Vier © Breuer

Mit den Fantastischen Vier hat es angefangen, mit den Fantastischen Vier hat es auch geendet. Mit der Einstellung des deutschen Popsenders Viva endete zu Silvester eine Ära - der allerletzte Song war auch der erste, der 1993 auf Viva lief: „Zu geil für diese Welt“ vom dritten Fanta-Album „Die 4. Dimension“ (1993). Ein Vierteljahrhundert später haben die Deutschrap-Pioniere 2018 ihr zehntes Album „Captain Fantastic“ veröffentlicht, mit dem sie jetzt live unterwegs sind - wie heute, am 9. Jänner, in der Wiener Stadthalle, am 19. Jänner bei „Sound & Snow“ in Bad Gastein und am 15. Juni in Graz. Davor erwischten wir Thomas D. zu Hause am Telefon, als er sich nach einem Hundespaziergang eine Tasse seines eigens für ihn kreierten „Espresso D“ gebrüht hat („Mit Sojamilch und dann schütt ich Vanillesirup rein und mach den Geschmack kaputt“).

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.