Spotify-Millardär Drake erhält für seine Rekorde relativ wenig Geld. © Evan Agostini/Invision/AP

Rapper Drake ist der meistgestreamte Musiker des Jahres auf Spotify. Auf den Kanadier folgen die US-Musiker Post Malone und XXXTentacion, wie der Streaming-Marktführer mitteilte. Der am häufigsten gestreamte Song des Jahres ist "God's Plan" von Drake mit 1,1 Milliarden Abrufen. Auch bei den Alben lag der 32-Jährige mit seinem Werk "Scorpion" vorn.

Drake war bereits 2015 und 2016 der populärste Künstler bei dem Musikstreamingdienst. Im vergangenen Jahr landete Ed Sheeran weltweit auf Platz eins.

Bei den Künstlern kommt übrigens nur wenig Geld für gestreamte Musik an. Abhängig davon, ob ein Song über Premium oder kostenloses Spotify gestreamt wird, liegen die Zahlungen im Bereich von zwischen einem halben Cent und einem zehntel Cent. Dafür fallen noch Gebüren und Geld für die Plattenfirma an. Freilich gibt es auch noch Sonder-Deals zwischen den Streamingdienst und einzelnen Interpreten, die Verteilungsschlüssel sind schwer durchschaubar. Spotify lässt sich nicht gern in die Karten schauen.



Immer wieder gibt es Kritik am Ausverkauf der Musik durch Streamingdienste, Top-Stars wie Taylor Swift haben ihre Musik zeitweilig ganz von Spotify abgezogen. Nimmt man die überall kursierenden Entgelt-Höhen pro Stream her, kommen für eine Million Streams geschätzt wenige Tausende oder gar nur ein paar Hundert Euro beim Schöpfer der Musik an. Wobei ein Track 30 Sekunden laufen muss, um berücksichtigt zu werden. Spotify ist gemessen an Nutzerzahlen die klare Nummer eins beim Musikstreaming. Die Anzahl der zahlenden Abo-Kunden lag im dritten Quartal diesen Jahres bei 87 Millionen. Auf die kostenlose Version griffen 109 Millionen Nutzer zu. Apple Music kommt auf Platz zwei nach Zahlen aus dem Sommer auf gut 50 Millionen Abo-Kunden - der iPhone-Konzern verzichtet auf eine Gratis-Variante

Auf dem deutschen Markt konnte sich übrigens der Österreicher RAF Camora als erfolgreichster Künstler durchsetzen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die deutschen Rapper Capital Bra und Bonez MC. Das meistgestreamte Lied in Deutschland ist in diesem Jahr "In my Mind" von Dynoro & Gigi D"Agostino. Bei den Alben stand Capital Bra mit "Berlin lebt" an der Spitze.

