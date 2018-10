Der Ö3-Nummer-eins-Hit''Nummer unterdrückt" von RAF Camora: Das ist der Text

Facebook

© APA/HERBERT P. OCZERET

Sexistisch? Abwertend? Frauenverachtend? - Bilden Sie sich selbst eine Meinung und lesen Sie den Songtext des neuen Nummer-eins-Hits von RAF Camora

Mein Telefon vibriert, brrt, Nummer unterdrückt

Sowas macht man bei uns hier nicht, ich geh' nicht ran

Vielleicht ist was passiert, brrt, Nummer unterdrückt

Oder eine Schlampe, die mich nerven will, egal

Keiner ist im Knast grade und mich wundert's

Woher haben diese Bastarde meine Nummer?

Seh' ich deinen Namen, bin ich freundlich und geh' ran

Aber nicht mal meine Mama ruft mich an auf Unbekannt

Ey, ich schwöre, früher warst du mir sympathisch

Aber jetzt fängst du an zu nerven, das geht gar nicht

Wenn du merkst, ich geh' nicht bei deiner Nummer ran

Warum versuchst du's dann noch hundertmal mit Unbekannt? Ohh

Was hast du vor?

Mann, für dich ist kein Platz in mei'm Ohr, ahh

Hab' ich Schulden, bist du schwanger, warum nervst du mich?

Erzähl' mir nicht, ich hätte dich nach mei'm Konzert gefickt

Du willst telefonieren

Und blockierst meine Leitung, oh ja

Und wegen Menschen wie dir

Wechsel' ich die Nummer, wenn es sein muss, nochmal

Mein Telefon vibriert, brrt, Nummer unterdrückt

Sowas macht man bei uns hier nicht, ich geh' nicht ran

Vielleicht ist was passiert, brrt, Nummer unterdrückt

Oder eine Schlampe, die mich nerven will, egal

Keiner ist im Knast grade und mich wundert's

Woher haben diese Bastarde meine Nummer?

Seh' ich deinen Namen, bin ich freundlich und geh' ran

Aber nicht mal meine Mama ruft mich an auf Unbekannt

Es ist grad drei Uhr nachts

Handy geht brrt-brrt, Handy geht brrt-brrt

Ich dreh' es einfach ab

Keinen Plan, wer dran ist, keinen Plan, wer dran ist, ey

Jedes Mal, wenn ich im Club war

Kontaktiert mich später eine unbekannte Nummer

Geräusche auf der Mailbox, kein „Hallo“, kein „Wie geht's?“

Hab' deinen Anruf abgelehnt wegen Anonymität

Denn sie haben keinen Respekt

Und deshalb drück' ich sie weg

Und deshalb schreib' ich den Track

Denn sie nerven mich jeden Tag, oh ja

Und hab' zwar einen Vertrag

Doch wechsel' meine Nummer, wenn es sein muss, nochmal

Mein Telefon vibriert, brrt, Nummer unterdrückt

Sowas macht man bei uns hier nicht, ich geh' nicht ran

Vielleicht ist was passiert, brrt, Nummer unterdrückt

Oder eine Schlampe, die mich nerven will, egal

Keiner ist im Knast grade und mich wundert's

Woher haben diese Bastarde meine Nummer?

Seh' ich deinen Namen, bin ich freundlich und geh' ran

Aber nicht mal meine Mama ruft mich an auf Unbekannt

Digga, Mann, wer ruft mich, wer ruft mich? Wieder ein Anruf anonym

Bitte, Mann, nerv mal nicht, nerv mich nicht, immer dein Anruf anonym

Digga, sag mir bitte, wer ruft mich, wer ruft mich, wieder an Anruf anonym (was?)

Anruf anonym, von Hamburg bis nach Wien

Digga, Mann, wer ruft mich, wer ruft mich? Wieder ein Anruf anonym

Bitte, Mann, nerv mal nicht, nerv mich nicht, immer dein Anruf anonym

Digga, sag mir bitte, wer ruft mich, wer ruft mich, wieder an? Anruf anonym (brrt)

Anruf anonym (brrt), von Hamburg bis nach Wien

Songwriter: Raphael Ragucci / John-Lorenz Moser