Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

RAF Camora und sein deutscher Kollege Bonez MC © APA/HERBERT P. OCZERET

Auf Platz eins der Ö3-Charts liegt „Nummer unterdrückt“, gefolgt von „Kokain“ und „500 PS“. Bis inklusive Platz 14 finden sich nur Tracks von RAF Camora und Bonez MC. Einzige Ausnahme: Auf Platz fünf hat sich Dynaro mit Gigi D’Agostino und „In My Mind“ zwischen die Rapper geschmuggelt.

13 von 15 Plätzen in der Hitparade: Wie ist das möglich? Weil Streamingdienste den Musikkonsum bestimmen. Zählte früher jeder Single-Kauf ein einziges Mal, ist es jetzt leichter, einen guten Platz zu checken. Denn auf den Streamingplattformen wird jedes einzelne Mal gezählt, wenn man sich den Song anhört. Weil nicht jedes Anhören genauso viel gelten soll wie ein Single-Kauf oder ein Download, gibt es einen Berechnungsschlüssel, nach dem der Erfolg eines Tracks eingeordnet und bewertet wird.

Nur: Fehlt starke Konkurrenz, dominiert trotzdem ein einzelnes Album. Deswegen hat im Vorjahr Ed Sheeran in Großbritannien 14 Plätze der ersten 15 besetzt. Und deswegen sind auch RAF Camora und Bonez MC derzeit nicht zu schlagen.

Ö3 will nun verhindern, dass in den Radio-Charts reine "Monokultur" zu hören ist: Für die Hitparade werden daher die Regeln geändert: Künftig werden nur noch die Top-Drei-Songs eines Albums in die Wertung aufgenommen. Der Rest wird nicht berücksichtigt. Alles andere hätte das "Prinzip Hitparade ad absurdum geführt" so Andy Zahradnik, der die der die Charts im Auftrag von IFPI Austria (Verband der österreichischen Musikwirtschaft) und ORF erstellt.

Schon diese Woche wird Ö3 die neun Titel am Freitag nicht alle spielen, sondern eine Spezialausgabe der Charts senden. Motto der Sendung: „Die Ö3 Austria Top 40 der Rekorde - heute wird Chartgeschichte geschrieben“.

RAF Camora und Bonez MC besetzen übrigens auch in Deutschland die Plätze eins bis drei. Neben „500 PS“ auf Platz eins stehen die Songs „Kokain“ auf Platz zwei und „Nummer unterdrückt“ auf Rang drei. Insgesamt besetzen die beiden mit 13 Songs der Top 20 in Deutschland. Laut GfK Entertainment ist das der erfolgreichste Album-Start des Jahres bei unseren deutschen Nachbarn.