Katy Perry als Ersatz für Victoria Beckham? © (c) AP (Dave Hogan)

Seit Februar dieses Jahres heizte Sängerin Mel B "Scary" wiederholt die Gerüchte um ein gemeinsames Comeback der Band an. "Ja, wir werden zusammen auftreten, mit Sicherheit", sagte die 43-Jährige im Juni 2018 auf NBC. In der "Late Late Show" mit James Corden hat die Sängerin die Pläne neuerlich bestätigt. Unklar ist weiterhin ob Posh Spice alias Victoria Beckham mit an Bord ist. Festlegen wollte sich Mel B nicht, möglich ist jedoch, dass Beckham an einem oder anderen Konzert teilnimmt. Ins Spiel gebracht wurde in der Show jedoch ein prominenter Ersatz. Auf die Frage, wer ihrer Meinung nach einen guten Ersatz für Beckham abgeben könnte, meinte Melanie Brown: "Katy Perry würde gut passen"

Die Spice Girls haben seit ihrer ersten Single "Wannabe" im Jahr 1996 mehr als 80 Millionen Platten verkauft und weltweit Fans mit ihren eingängigen Rhythmen und der Botschaft der "Girl Power" begeistert. 2000 trennte sich das Quintett.