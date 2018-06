Facebook

Der "King of Pop" kommt an den Broadway - leider posthum © AP

Der als "King of Pop" bekannte Sänger Michael Jackson, der 2009 im Alter von nur 50 Jahren an einem tödlichen Mix von Medikamenten starb, gehört zu den berühmtesten und erfolgreichsten Popmusikern der Welt. Und das auch posthum.

Seine Karriere wurde bereits in mehreren Bühnenproduktionen nacherzählt. Die Show "Thriller Live" ist seit 2007 in London zu sehen, in Las Vegas bietet der kanadische "Cirque du Soleil" eine spezielle Michael Jackson-Ausgabe namens "One". In Madrid wird zudem seit 2010 das Musical "Forever" aufgeführt, in Berlin feiert im August das Musical "Beat It!" Premiere.

Mit besonderer Spannung wird nun aber ein Musical über das Leben von Michael Jackson erwartet, das im Jahr 2020 an den Broadway kommen soll. Angekündigt haben es nun die Produktionsfirma Columbia Live Stage und Jacksons Nachlassverwalter am Dienstag an. Das Drehbuch soll von der New Yorker Dramatikerin und Pulitzer-Preisträgerin Lynn Nottage kommen.

Als Regisseur und Choreograf wurde der Brite Christopher Wheeldon mit ins Boot geholt, der 2015 für sein Musical "An American in Paris" mit einem Tony-Theaterpreis ausgezeichnet wurde.

Jackson war mit seinen älteren Brüdern zunächst als Mitglied der Gruppe Jackson 5 gestartet, bevor er beim Label Motown 1971 seine Solokarriere begann. Seine Hits "Beat It", "Billie Jean", "Thriller" und viele weitere zählen heute zu Pop-Klassikern der 1980er und 90er-Jahre. Jacksons spezieller Tanzstil, darunter auch sein rückwärtsgehender "Moonwalk", wurde später massenhaft kopiert.

Ein Titel für das geplante Michael Jackson-Musical steht noch nicht fest. fans hoffen jedenfalls auf ein sogenanntes Jukebox-Musical, in dem bekannte Jackson Songs in eine neue Bühnenhandlung eingebettet werden. Das Prinzip ist mittlerweile sehr gefragt - von Abba ("Mamma Mia!") und Queen ("We Will Rock You!") bis zu Udo Jürgens ("Ich war noch niemals in New York") und Udo Lindenberg ("Hinterm Horizont") reicht die Spannbreite der Erfolgsmusicals, die auf den Hits berühmter Musiker basieren.