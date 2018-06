Mit dem Nova Rock in Nickelsdorf wird am Donnerstag (14. Juni) die Festivalsaison eröffnet. Der Auftritt der Toten Hosen wackelt noch.

Campino (55), Frontmann der Toten Hosen

Zuletzt hatte der ewig junge Punk, der auch schon 55 Jahresringe trägt, keinen guten Lauf: Weil Campino in Dresden nächtens „widerrechtlich in eine Badeanstalt eingedrungen“ ist und das Gaude-Foto dazu im Internet postete, setzte es eine Anzeige der wenig humorvollen Polizei. Und, was ihm vermutlich mehr zu schaffen macht, Ende der Vorwoche erlitt der Tote-Hosen-Frontmann einen Hörsturz, Konzerte mussten, wie berichtet, abgesagt werden. Ob Campino & Co. am Donnerstag beim Nova Rock in Nickelsdorf die Bühne entern werden, ist noch unklar, weitere Arztbesuche sind angesagt. Erfahrungsgemäß ist nach einer derartigen Diagnose aber für längere Zeit Ruhe angesagt.

Zur Band Die Toten Hosen, gegründet 1982 in Düsseldorf, sind Stammgäste auf dem Nova Rock und haben schon denkwürdige Auftritte hingelegt. Die Combo versteht es auch heute noch, musikalischen Anstand und Party zu verbinden.

CD-Tipp: Die Toten Hosen. Laune der Natur. Warner.

Ob mit oder ohne Tote Hosen, von Donnerstag bis Sonntag findet auf den Pannonia Fields im Burgenland wieder das Nova Rock statt – und damit ist die Festivalsaison in Österreich eröffnet. Die Wetterprognose ist, wie gewohnt, durchwachsen. Von Regenschauern (vor allem am Sonntag) bis sommerlichen Temperaturen gibt es alles im Angebot. Aber die Besucher sind ohnehin für alles gerüstet: Weder Gummistiefel noch Mundtücher (Staub!) dürfen fehlen.Mehr als 200.000 Besucher werden an den vier Tagen erwartet. Wie immer wird dringend geraten, die Sonderzüge der ÖBB und Shuttlebusse zum Veranstaltungsgelände zu benutzen.Musikalisch gesehen ist das Programm weitgehend überraschungsfrei. Die Veranstalter gehen auf Nummer sicher und setzen auf bewährte Namen, die neben (mittel-)harten Klängen auch Spaß und Stimmung garantieren. Am ersten Tag steht etwa der (einstige) Schock-Rocker Marilyn Manson auf dem Programm – und hofft diesmal auf feines Wetter. Denn schon einmal ließ sich der US-Musiker von einem Gewitter vertreiben und sagte seinen Auftritt kurzerhand ab.Ansonsten sind etliche rüstige, unerschrockene Rocksenioren im Anrollen: Billy Idol wird die Oberlippe hochziehen, Iron Maiden werden wieder beweisen, dass sie noch nicht zum alten Eisen gehören; Volbeat servieren ihren süffigen Cocktail aus Johnny Cash und Metallica, The Prodigy sind noch immer für eine rotzige Live-Show gut und die Burschen von Sunrise Avenue kredenzen etwas sanftere Töne. Novizen in Nickelsdorf sind hingegen Avenged Sevenfold, die vom „Rolling Stone“ als neue „Heavy-Metal-Götter“ gefeiert werden. Wir werden hören!

Nova Rock 2018 – das Programm Donnerstag, 14. Juni:

Die Toten Hosen, Marilyn

Manson, Seiler & Speer, Kraftklub, Stone Sour, Parkway Drive,

Megadeth, Black

Stone Cherry u. v. m.

Freitag, 15. Juni:

Avenged Sevenfold, The Prodigy, Rise Against, Gentleman, Bad Religion, Jonathan Davis, Life of Agony, Anti-Flag u. v. m. Late-Night-Special: Otto & die Friesenjungs.

Samstag, 16. Juni:

Volbeat, Billy Idol, Limp Bizkit, Wizo, Bullet for my Valentine, Body Count, Ice-T, Brian Fallon & The Howling Weather und viele mehr

Sonntag, 17.Juni:

Iron Maiden, Sunrise Avenue, Billy Talent, Passenger, Killswitch Engage,

Enter Shikari u. v. m.

Auf der Red Bull Music Stage sind u. a. zu hören:

Thrice, Massendefekt, Jugo Ürdens, Black Cage, Tuxedo, Powerflo. Am Sonntag ist traditionellerweise ein Frühschoppen mit Wendi’s Böhmischer Blas–usik angesetzt.

Alle Infos über Karten, Anreise etc. unter: www.novarock.at

Weitere Festivals und Konzerte Donauinselfest (22.–24. Juni): das 35-Jahr-Jubiläum.

Mit Wanda (Foto), Voodoo Jürgens, Lukas Resetarits ... Nova Jazz & Blues Night Festival (29. Juni, Eisenstadt): Gregory Porter (Foto), Parov Stelar, Jestofunk, The Cat Empire. Lovely Days (30. Juni, Eisenstadt). Gary Clark Jr. (Foto), Manfred Mann, Ten Years After, Eric Burdon, Jimmy Cliff, Status Quo. The Full Hit Of Summer (11. Juli, Linz): The National (Foto), Chvrches, Moses Sumney, Deap Vally, Dream Wife. Acoustic Lakeside (19.–21. Juli, Sonnegger See, Kärnten): Son Lux (Foto), Seasick Steve,

Nick Mulvey, Shout Out Louds ... Frequency Festival (16.–19. August, St. Pölten):

Gorillaz, Imagine Dragons (Foto), Macklemore, Bastille ... Opus & Friends (Open-air mit Stipsits, Ganster & Bäer, Schiffkowitz, Willi Resetarits, Klaus Schubert: 16. Juni, Pinkafeld. Arcade Fire: 18. Juni, Wiener Stadthalle. Ringo Starr And His All Starr Band: 20. Juni, Wiener Stadthalle. Interpol: 25. Juni, Arena Wien. Angus & Julia Stone:

26. Juni, Arena Wien. Alice In Chains: 30. Juni, Arena Wien. Elvis Costello: 9. Juli, Kasematten Graz; 11. Juli, Konzerthaus Wien. Eels: 17. Juli, Arena Wien. Beth Ditto: 19. Juli, Kasematten Graz. Fink: 24. Juli, Kasematten Graz. Tocotronic: 28. Juli, Arena Wien. Ed Sheeran: 7. und 8. August, Happel-Stadion Wien. Justin Timberlake: 18. August, Stadthalle Wien. Kurt Ostbahn: 24. und 26. August, Donaubühne Tulln. Helene Fischer: 11. und 12. September, Stadthalle Wien. Al di Meola: 24. Oktober, Helmut-List-Halle Graz. Frank Turner: 26. Oktober, Gasometer Wien; 27. Oktober, Helmut-List-Halle Graz. Andreas Gabalier: 1. Dezember, Stadthalle Graz. Conchita & Band: 2. Dezember, Orpheum Graz.

www.kleinezeitung.at/events

