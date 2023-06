1.) Hinterholz 8

Liebäugeln Sie vielleicht gerade mit dem Kauf einer Immobilie, die als "Bastlerhit" angepriesen wird? Entweder haben Sie verdammt gute Nerven oder Hinterholz 8 noch nie gesehen. Roland Düringer und Nina Proll als hoffnungsfrohe Neohausbesitzer, denen die Bruchbude Stück für Stück um die Ohren fliegt. Brachialhumor trifft auf emotionalen Super-GAU – eine klassische Komödie aus dem Hause Sicheritz, inspiriert vom gleichnamigen Kabarettprogramm von Roland Düringer.

20.15 Uhr, ORF 1





2.) Die Wagner-Gruppe – Russlands geheime Söldner

Aus aktuellem Anlass: Diese zweiteilige Doku geht den Machenschaften der Wagner-Gruppe auf den Grund. Gezeigt wird ihr Aufstieg, die führenden Köpfe, ihre Einkommensquellen, aber auch ihre Menschenrechtsverbrechen in der Zentralafrikanischen Republik.

Arte Mediathek

3.) Rosa Luxemburg

"Wie kommt es, dass Menschen über andere Menschen entscheiden dürfen?" Dieser Satz wird zum Leitmotiv der Journalistin und Politikerin Rosa Luxemburg (Barbara Sukowa). Margarethe von Trottas Porträt der Politikikone wurde mehrfach ausgezeichnet.

20.15 Uhr, Arte

4.) P!nk: All I Know So Far

Samstag und Sonntag füllt Popstar Pink wieder das Ernst-Happel-Stadion. Diese Doku zeigt den Touralltag mit ihren Kindern.

Amazon Prime











5.) Wildes Wien – die 60er- & 70er-Jahre

Wien wurde dieser Tage zwar erneut zur lebenswertesten Stadt gekürt, aber es ging auch schon mal anders: Bandenkriege im Unterweltmilieu, Rotlichtrivalitäten und der Herrenclub 45. Einblicke geben Unterweltpoeten und aufbegehrende Künstlerinnen und Künstler.

23.20 Uhr, 3Sat

6.) Black Mirror

Für alle, die immer schon gesagt haben: Finger weg von der Technik! Die Dystopie-Serie mit Gänsehautfaktor ist wieder zurück! Hier geht es zur ausführlichen Serienkritik!

Netflix

Hörenswert

Der Machtkampf in Russland – eine Lagebeurteilung, 13 bis 13.55 Uhr, Ö 1. Ein Kurzaufstand der Wagner-Gruppe und was folgt daraus? Brigadier Dr. Walter Feichtinger ist zu Gast bei Philipp Blom, um die aktuelle Lage zu bewerten.



Mantrailing. Wenn Hunde einen Menschen suchen. 15.30 bis 15.55 Uhr, Ö 1. Wie "lesen" Menschen die Signale von Hunden, die auf das Finden von Menschen trainiert sind? Ein vertrautes Verhältnis ist dafür unabdingbar.



Dietmar Dath: Barbie denkt an Dich! Podcast. Ist die Plastikpuppe mehr als nur das Symbol für problematische weibliche Rollenvorstellungen?