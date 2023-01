Ein Tag in Auschwitz

Ende Mai 1944 trifft die damals 13-jährige Irene Weiss im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ein. Ihre kleine Schwester wird sie dort an der Rampe zum letzten Mal sehen – sie wird ermordet. Die Doku rekonstruiert aus den Erzählungen der 89-jährigen überlebenden Irene Weiss und den Fotografien des SS-Fotografen Bernhard Walter einen Tag im Vernichtungslager. Walter fotografierte damals die Ankommenden, die vielfach im Lager umgebracht werden. Bilder, die immer wieder neu schockieren.

20.15 Uhr, Arte

Docteur Knock – Ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen

Omar Sy ("Ziemlich beste Freunde") als charmanter Doktor in der französischen Provinz in den 1950er-Jahren. Blöd nur, dass er doch kein Arzt ist. Leichtfüßige Komödie in schönem Setting, die die Leichtgläubigkeit aufs Korn nimmt.

22 Uhr, ServusTV





Unbekanntes Madagaskar (Teil 2)

Der zweite Teil der Universum-Reihe führt in die Welt einer ganz speziellen Lemurenart – der Kattas. Sie haben sich perfekt an das Klima Madagaskars angepasst. Unter anderem können sie sogar die giftigen Inhaltsstoffe einiger Pflanzen neutralisieren.

20.15 Uhr, ORF 2

Amy Winehouse "Back to Black"

Sam Taylor-Johnson dreht aktuell ein Winehouse-Biopic. Zum Einstimmen empfiehlt sich die Doku über das Album "Back to Black".

Arte Mediathek



The Martha Mitchell Effect

Neun Netflix-Produktionen wurden heuer für einen Oscar nominiert. "The Martha Mitchell Effect" rittert in der Kategorie "Bester Dokumentar-Kurzfilm" um eine Trophäe und handelt von der Whistleblowerin in der Watergate-Affäre, der zu Beginn nicht geglaubt wurde.

Auf Netflix

Shanghai Knights

Jackie Chan und Owen Wilson jagen die Diebe des königlichen Siegels. Kurzweiliger Parforceritt durch das viktorianische London.

20.15 Uhr, Kabel eins