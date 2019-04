Fernsehen am Ostermontag

Der kleine Prinz

Liebevolle und gelungene Adaption von Antoine de Saint-Exupérys Klassiker. Von der ehrgeizigen Mutter ständig genötigt brav und fleißig zu sein, lernt das namenlose Mädchen den schrulligen Nachbarn kennen. So erfährt sie von der Geschichte des kleinen Prinzen.

ORF eins, 12.20 Uhr

Shrek – Der tollkühne Held

Das Debüt des grünen Grantlers wurde mit einem Oscar belohnt: Versehentlich gerät der Oger Shrek in ein Abenteuer um die Rettung einer Prinzessin. Gemeinsam mit einem Plaudertaschen-Esel sucht er nach der Schönen. Hohe Pointendichte, ein großer Erfolg in den Kinos.

Kabel 1, 20.15 Uhr

Bond: Ein Quantum Trost

Sein zweiter Einsatz als James Bond führte Daniel Craig u.a. nach Bregenz zur Seebühne. In einer der schwächeren Craig-Bonds will 007 den Mord an seiner geliebten Vesper rächen.

RTL, 22.35 Uhr

12 Monkeys

Bald 25 Jahre alt und noch immer aufregend und genial: Sträfling Cole (Bruce Willis) wird aus dem Jahr 2035 ins Jahr 1996 geschickt um die Welt vor der Apokalypse zu schützen.

RTL 2, 23.55 Uhr