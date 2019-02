Facebook

Sônia Braga als Clara in "Aquarius" © SBS Distribution

Aquarius

Seit Jahren ist die Wohnung an der Küste der Stadt Recife in Familienbesitz. Clara will hier den Ruhestand verbringen, doch Immobilienhaie wollen dort Hochhäuser bauen. Bald ist Clara die letzte Bewohnerin, die um Wohnung und ihre Erinnerungen an den Ort kämpft.

Arte, 20.15 Uhr

Schumanns Bargespräche

Er ist Model, Buchautor und natürlich eine Barkeeper-Legende: Charles Schumann. Für die Doku verlässt der Münchner seine Kultbar „Schumann’s“ und besucht legendäre Bars, darunter die King Cole Bar in New York oder die Bar El Floridita in Havanna.

BR, 22.45 Uhr

Sehen und gesehen werden

Zur Einstimmung auf den morgigen Opernball: Doku über Promis, Gäste und all jene, die das Getümmel einfangen. Danach lädt Karl Hohenlohe Prominente zur Opernball-Gesprächsrunde.

ORF III, ab 20.15 Uhr

Chef's Table

Sechste Staffel über außergewöhnliche Menschen, die sich der Kulinarik verschrieben haben: darunter Asma Khan, die von der Anwältin zur Starköchin aufgestiegen ist.

Neu auf Netflix