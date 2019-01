Facebook

Die Unsichtbaren um 20.15, ARD © NDR/Looks-Filmproduktion GmbH

Die Unsichtbaren

Berlin, 1943: Jüdische Bewohner und ihr unvorstellbarer Überlebenskampf in einer Stadt, die vom Nazi-Regime offiziell für „judenfrei“ erklärt wurde. Dem Dokudrama liegen Interviews zugrunde, die mit Zeitzeugen geführt wurden.

ARD, 20.15 Uhr

Weltjournal zum Thema Brexit

Wie konnte es in Großbritannien überhaupt zum Brexit kommen? Eine BBC-Reportage beleuchtet die Entwicklungen in den Monaten vor dem Referendum. Danach begibt sich das Weltjournal Plus in die Lüfte und zeigt 24 Stunden Großbritannien von oben.

ORF 2, ab 22.25 Uhr

Die Toten von Salzburg - Königsmord

Das ungleiche österreichisch-bayrischer Ermittlerduo Palfinger und Mur muss den Mord an einem in Salzburg lebenden bayrischen Wurstfabrikanten aufklären.

ZDF, 20.15 Uhr

Die Frau des Zoodirektors

Verfilmung einer wahren Begebenheit: Die Frau des Zoodirektors in Warschau rettet während des zweiten Weltkrieges unter Einsatz ihres Lebens über 300 Juden vor der Ermordung.

Neu auf Amazon Prime