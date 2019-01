Fernsehen am 3. Jänner

Die Toten vom Bodensee © (c) ORF (Petro Domenigg)

Die Toten vom Bodensee

Die ORF-ZDF-Produktion geht in ihr fünftes Jahr: Eine Schulklasse findet im Wald eine Leiche. Das Opfer wurde mit mittelalterlichen Lederkappen gefesselt. Oberländer (Matthias Koeberlin) und Zeiler (Nora Waldstätten, Bild) schreiten ermittelnd ein. Solide, neue Krimikost.

ORF 2, 20.15 Uhr

Marvel’s The Avengers

Die Welt ist in Gefahr, wieder einmal. Diesmal ist es Loki, Sohn von Gott Odin, der mit Aliens für gehörigen Wirbel auf der Erde sorgt. Es braucht Marvels Superhelden– von Hulk bis Black Widow – um in diesem

Actionschinken wieder für Ruhe zu sorgen.

ORF eins, 22.10 Uhr

Magda macht das schon

Erfolgreiche Sitcom: Die gefragte österreichische

Schauspielerin Verena Altenberger mimt für eine weitere Staffel – es ist bereits die dritte – die polnische Altenpflegerin Magda.

RTL, 21.15 Uhr

Stöckl.

Am Vorabend seines 90. Geburtstag ist Arik Brauer bei

Barbara Stöckl zu Gast. In der (aufgezeichneten) Sendung trifft der Künstler auf seinen Weggefährten Otto Schenk.

ORF 2, 22.30 Uhr