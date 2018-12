Fernsehen am 24. Dezember

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alfons Haider darf am Heiligen Abend nicht fehlen im ORF © ORF

Michel in der Suppenschüssel

Einfach entzückend! 1964 brachte Astrid Lindgren diesen Michel zur Welt: Genau wie ihre fiktionale Figur wuchs sie in Südschweden auf einem Bauernhof auf. Bei einem Streich bleibt Michel mit dem Kopf in der Schüssel stecken.

ZDF, 13.25 Uhr

Licht ins Dunkel

„Zeit für Licht ins Dunkel“ heißt es zum 46. Mal. An den Spendentelefonen sitzen u. a. Dompfarrer Toni Faber, Karl Markovics, Brigitte Kren, Semino Rossi, Alf Poier und Gerda Rogers. Immer wieder gibt es regionale „Ausstiege“ in die Landesstudios (etwa von 16 bis 18 Uhr). Um ca. 13.40 Uhr gibt es eine Rarität: ein Stummfilm-Relikt zu „Stille Nacht“ aus dem Jahr 1910. Mit technisch einfachsten Mitteln wurde damals ein händisch animierter Filmstreifen mit Bildern aus der Weihnachtsgeschichte mit einer Vertonung des Liedes kombiniert. Das entdeckte Filmdokument hat eine Länge von zwei Minuten 48 Sekunden. Am Abend heißt es dann „Starweihnacht mit Alfons Haider“ - mit Gästen wie Luke Andrews, Andie Gabauer und Monika Ballwein.

Die Spenden-Telefonnummer: 0800 664 24 12.

ORF 2, ganztags

Notting Hill

Julia Roberts und Hugh Grant als Gäste nach der Bescherung – soll einem Schlimmeres passieren. Diese Liebeskomödie (benannt nach einem Londoner Stadtviertel) bietet Romantik, Wärme und Wortwitz.

ZDF, 22.30 Uhr

Ist das Leben nicht schön?

1946 ein Flop an den Kinokassen, heute zählt das Taschentuch-Drama mit James Stewart zu den Weihnachtsklassiker schlechthin. Er spielt ja auch am Weihnachtsabend und war für fünf Oscras nominiert.

Servus TV, 22.50 Uhr