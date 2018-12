Facebook

Eisige Zeiten zwischen Sina (Aglaia Szyszkowitz) und Carl (Ulrich Noethen) © ORF

Ausgerechnet Weihnachten

Die (Streit-)Chemie zwischen Aglaia Szyszkowitz und Ulrich Noethen ist absolut überzeugend. Ausgangspunkt: Zwischen Salzburg und München bleibt ein Zug im Schneegestöber stecken. Amüsant! Der fein geschriebene und gespielte Spaß für den Zuschauer stammt aus 2005.

ORF III, 20.15 Uhr

39. Weltfestival des Zirkus von morgen

Artisten aus rund 15 Nationen stellen einer Jury unter der Kuppel des Cirque Phénix die außergewöhnlich kreative Palette der internationalen Zirkuskunst 2018 vor. Es folgt die Show „Kurios – Cabinet of Curiosities“ des Cirque du Soleil als Erstausstrahlung. 2019 gastiert er übrigens

in Österreich, und zwar in Wien mit dem Zelt ("Totem") und mit einer Arena-Produktion in Graz ("Corteo"). Karten & Termine: www.oeticket.com.

Arte, 20.15 Uhr

Philomena - Eine Mutter sucht ihren Sohn

Das Adoptionsdrama, in dem Judi Dench an der Seite von Steve Coogan eine irische Mutter verkörpert, die von Nonnen zur Aufgabe ihres Sohnes gezwungen wurde (nach einer wahren Geschichte!), wurde 2013 bei den Filmfestspielen von Venedig gefeiert. Bewegendes europäisches Arthouse-Kino!

ARD, 23.25 Uhr

Downton Abbey

Der ganze Tag des Privatsenders ist (wie schon am Christtag) mit der exzellenten britischen Serie bestückt. In Großbritannien war es das erfolgreichste Kostümdrama seit 30 Jahren. Blendend wird der Untergang des Adels erzählt.

ATV 2, ganztags