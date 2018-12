Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) ServusTV / MGTV

Der kleine Staatsbesuch

Seine Zeit an der berühmten Pariser Schauspielschule Lecoq prägte den Kabarettisten Andreas Vitásek. In einem sehr persönlicher „Staatsbesuch“ in der französischen Hauptstadt bäckt er Baguettes, trifft Austro-Franzosen und besucht sein Stammbeisl.

ORF eins, 20.15 Uhr

Heimatleuchen

Eisschwimmen, Grafitteufel, Faschingsrennen oder Fassdaubenfahren. Von diesen steirischen, winterlichen Traditionen erzählt die heutige Ausgabe des Heimatmagazins.

Servus TV, 20.15 Uhr

Jackie Brown

Ganovenkultfilm von Quentin Tarantino mit genialem Ende: Flugbegleiterin Jackie Brown verdingt sich als Geldbotin und hat Pech: Das FBI ertappt sie und bietet ihr einen Deal an.

RTL 2, 20.15 Uhr

Dogs of Berlin

In der zweiten deutschen Serie des Streaminggiganten Netflix ermittelt ein ungleiches Duo (Felix Kramer und Fahri Yardim) nach dem Mord an einem türkischstämmigen Nationalfußballspieler. Der rasante Actionkrimi hüllt Berlin ab heute in zehn Folgen in Düsternis.

Netflix