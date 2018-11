Fernsehem am 26. November

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Amüsant und skurril und ein bisschen merkwürdig: Die feine Gesellschaft © 3B Productions/Twenty Twenty Vision/Pallas Film/Roger Arpajou

Die feine Gesellschaft

Es lebe die Exzentrik: in einem französischen Badeort gehen Anfang des 20. Jahrhunderts äußert schräge Dinge vor. Touristen verschwinden spurlos und der Inspektor bläht sich vor Sorgen auf. Mittendrin eine schräge Industriellenfamilie. Mit an Bord: Juliette Binoche.

Arte, 20.15 Uhr

Kulturmontag

In Kairo entsteht mit dem Gizeh-Museum derzeit das größte Archäologische Museum der Welt, unter anderem soll hier die Tutanchamun-Sammlung eine neue Heimat finden. Der Kulturmontag gibt erste Einblicke. Zweiter Schwerpunkt: Der neue Film von Lars von Trier.

ORF 2, 22.30 Uhr



Die Hälfte der Welt gehört uns

Dokudrama über den Kampf europäischer Frauen um politische Mitbestimmung nach dem ersten Weltkrieg. Porträtiert werden unter anderem Emmeline Pankhurst und Marguerite Durand.

ARD, 23.30 Uhr

The Ballad of Buster Scruggs

Die Regiemeister Joel und Ethan Coen erzählen in sechs Folgen eine Anthologie über den amerikanischen Westen. Mit dabei sind unter anderem Liam Neeson und Tom Waits.

Neu auf Netflix