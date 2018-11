Facebook

Udo Lindenberg ist gern gesehener Gast bei der Bambi-Verleihung © APA/AFP/AXEL SCHMIDT (AXEL SCHMIDT)

Coldplay: A Head Full of Dreams

Am Mittwoch wurde die Doku über die Erfolgsband Coldplay für einen einzigen Abend in 2000 Kinos weltweit gezeigt. Heute gibt es die Premiere auf Amazon Prime. Regisseur Mat Whitecross gibt einen knapp zweistündigen Einblick in die 20-jährige Bandgeschichte.

Neu auf Amazon Prime

Bambi 2018

Erste Reihe fußfrei beim wichtigsten Medienpreis Deutschlands: Heute Abend werden in Berlin die Bambis vergeben und jede Menge Stars schreiten über den Roten Teppich. Darunter Penélope Cruz, Sophia Loren und natürlich als Fixstarter Udo Lindenberg.

ARD, 20.15 Uhr

Mapplethorpe: Look at the Pictures

Gefeierter Fotograf, Liebhaber des Exzesses und große Liebe von Patti Smith: Diese Doku gibt Einblicke in Leben und Werk des Ausnahmekünstlers Robert Mapplethorpe.

Arte, 23.10 Uhr

Der Hauptmann

Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs findet ein Gefreiter die Uniform eines Hauptmanns. Schnell scharen sich versprengte Soldaten um ihn und der Gefreite erliegt dem Machtrausch.

Amazon Prime