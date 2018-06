Fernsehen am 26. Juni

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) ORF (BBC/Ed Charles)

Universum: Planet Earth

Von der Insel geht die Reise in der Wüste weiter: Die sehenswerte, bildgewaltige BBC-Dokureihe erzählt heute von Regionen, die es ihren Bewohnern zwischen den Extremen von Hitze und Kälte nicht leicht machen. Von der Namib in Westafrika bis zur Atacama in Südamerika.

ORF 2, 20.15 Uhr

Report

Abschottung oder Chance?

Im neuen Schuljahr sollen nur noch jene Schüler am Regelunterricht teilnehmen, die ausreichende Deutschkenntnisse vorweisen können. Eine sinnvolle Maßnahme? Die Info-Sendung von Susanne Schnabl sucht in Schulen nach Antworten.

ORF 2, 21.05 Uhr

Romeo und Julia

Die berühmteste Liebesgeschichte der Welt, transformiert in die 90er Jahre: Mitten in einem blutigen Bandenstreit finden Romeo (Leonardo DiCaprio) und Julia (Claires Danes) zueinander.

Servus TV, 20.15 Uhr

Rummelplatz Alpen

Auf der Alm gibt’s ka Sünde. Aber dafür Schnickschnack jeder Güte: Hochhaus-Hotels, Event-Parks und Musikkonzerte. Eine Doku über den Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Natur.

Arte, 20.15 Uhr