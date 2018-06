Facebook

Bradley Cooper und Emma Stone in "Aloha - Die Chance auf Glück" © Filmverleih

Aloha - Die Chance auf Glück

Ein Militärberäter mit Karrierknick (Bradley Cooper) will auf Hawaii neu beginnen und trifft auf eine Kampfpilotin mit glänzenden Karrierechancen (Emma Stone). Und wie es so ist im Paradies, verziehen sich die Wolken schnell. Nette Komödie zum baldigen Wochenausklang.

Pro Sieben, 20.15 Uhr

Am Schauplatz Gericht

Wenn der Neuanfang am Land zum Albtraum wird: Zwei Geschichten von Menschen, die auszogen und bitter enttäuscht wurden. Darunter eine geplante Hundepension, die am Veto der Nachbarn und Behörden scheiterte. Wäre das Ortsansässigen auch passiert?

ORF 2, 21.05 Uhr

Victoria

140 Filmminuten, die Regisseur Sebastian Schipper mit einer Kameraeinstellung gedreht hat. Die Spanierin Victoria lernt vier Berliner kennen, die einen Banküberfall planen – sie ist dabei!

SRF 1, 23.50 Uhr

Escape to the Continent

Hilfe, der Brexit kommt! Auswanderungswillige Briten schauen sich Häuser in ganz Europa, von Frankreich bis Portuga, an. Auch ein Grundstück in Kärnten ist mit dabei.

Neu auf Netflix