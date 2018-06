Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hans Krankl erzählt Schülern von Cordoba 1978. © (c) ORF

Immer wieder Cordoba

Auch wenn es einige nicht mehr hören können: Der Mythos von Cordoba ist noch lange nicht vergessen. Der ORF widmet dem 78er-Fußballspiel einen gesamten Hauptabend: inklusive Doku, Analyse und Spiel. Folklore und Fußball – das Programm zum WM-Eröffnungstag.

ORF eins, 20.15 Uhr

Am Schauplatz

Redakteur Alfred Schwarzenberger besuchte für seine Reportage Menschen in Wien, Steiermark und Salzburg, die ihr Leben dem Tierschutz gewidmet haben. Einige von ihnen sehen ihre Arbeit durch das am 1. Juli in Kraft tretende Tierschutzgesetz massiv gefährdet.

ORF 2, 21.05 Uhr

Carolin Kebekus

Die gar nicht schüchterne deutsche Kabarettistin nimmt sich schonungslos (und) witzig das Tagesgeschehen vor. Heute widmet sie sich, natürlich, der beginnenden Fußball-WM.

ARD, 22.45 Uhr

Harry & Sally

Ein charmanter Fernsehabend mit Meg Ryan und Billy Christal: Der Zufall bringt Harry und Sally zusammen und lässt sie immer wieder

fragen: Können wir (nur) Freunde sein?

ATV 2, 22.45 Uhr