Universum: Russlands wildes Meer

Große Doku-Empfehlung: Das Ochotskische Meer gilt als einer der letzten Ozeanabschnitte, die noch halbwegs intakt sind. Die an 300 Drehtagen aufgenommene zweiteilige Dokumentation liefert fantastische Bilder und zeigt ein wildes, unverdorbenes Paradies.

ORF 2, 20.15 Uhr

Justin Trudeau

Zwei Präsidenten, die scheinbar kaum unterschiedlicher sein könnten: In den USA regiert Donald Trump, in Kanada Justin Trudeau. Aber stimmt das Bild der Gegensätze? Das (neue) Porträt des 46-jährigen Trudeau zeigt Seiten des Politikers, die selten bis Europa durchdringen.

Arte, 21.10 Uhr

Willkommen Österreich

Ob Helene Fischer mit Russkaja ein Lied anstimmt? Oder gar mit Stermann und Grissemann? Neben Deutschlands Schlager-Phänomen ist auch Regisseur Wim Wenders Gast im Studio.

ORF eins, 22 Uhr

The Ides of March

George Clooney spielt einen fiktiven US-Präsidentschaftskandidaten und wird in einen Strudel an Lügen und Intrigen hineingezogen. Brisantes und wenig schmeichelhaftes Bild der US-Politik.

ProSieben Maxx, 22.20 Uhr