Allan Karlsson bei seiner Flucht aus dem Fenster © ARD Degeto/Concorde Filmverleih

Maria, ihm schmeckt´s nicht!

Jan (Christian Ulmen) möchte die Deutsch-Italienerin Sarah heiraten, hat aber die Rechnung ohne seinen Schwiegervater gemacht. Dieser besteht auf eine Riesen-Hochzeit im italienischen Heimatdorf. Temperamentvolle und amüsante Culture-Clash-Komödie.

ATV 2, 20.15 Uhr

Der Effekt des Wassers

Der Kranfahrer Samir gibt sich als Nichtschwimmer aus, um seiner Traumfrau, der Schwimmlehrerin Agathe, näher zu kommen. Heitere und skurille Liebeskomödie von der isländischen Regisseurin Solveig Anspach (1960-2015).

Arte, 20.15 Uhr

Loriots Ödipussi

Junggeselle Paul lebt mit 56 Jahren noch bei seiner Mama, bis er Gefühle für die Therapeutin Margarethe entwickelt. Einer der besten Filme des deutschen Comedy-Urgesteins Loriot.

RBB, 23 Uhr

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand

Allan Karlsson (Robert Gustafsson) wird von den Behörden ins Altersheim gesperrt, weil er einen Fuchs in die Luft gesprengt hat.An seinem 100. Geburtstag flüchtet der gelangweilte Greis aus dem Altersheim und findet vor dem Bahnhof einen Koffer voll Geld. In Schweden schaffte der lustige Ganovenfilm im Jahr 2014 den erfolgreichsten Kinostart aller Zeiten. In Deutschland strömten 1,2 Millionen Besucher ins Kino. Nach dem Bestseller von Jonas Jonasson.

ORF 2, 23.50 Uhr