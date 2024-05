Geheimnisvolle Augustinerkirche

Monumental ist das Denkmal, das Antonio Canova als Grabmal für eine Tochter Maria Theresias geschaffen hat. Die Augustinerkirche birgt aber noch weitere Attraktionen, denn hier heirateten oder beteten die Habsburger und hier sind ihre Herzen bestattet. Pater Nikolaus führt Karl Hohenlohe mit seinem Kamerateam durch die geschichtsreiche Kirche, die sich hinter einer unauffälligen Fassade am Wiener Josefsplatz verbirgt.

20.15 Uhr, ORF III

Die etwas anderen Cops

Da geht es richtig ab, wenn Mark Wahlberg und Will Ferell als Polizisten mit völlig unterschiedlichen Charakteren zusammenarbeiten müssen. Zu launigem Soundtrack und pointenreichen Sagern mischen die beiden in New York auf

20.15 Uhr, Kabel 1

Experiment Liebe

Reporter Jenke fragt sich, wie Beziehungen in Zukunft aussehen können. Vor allem in Japan tun sich Menschen in Sachen Liebe mit virtuellen Partnern zusammen. Was passiert, wenn Roboter und künstliche Intelligenz Teil unserer Gefühlswelt werden

20.15 Uhr, Pro 7

Terra X Harald Lesch

Wie Wissenschaft und Technologie sich weiterentwickeln zeigt die heutige Folge zum Thema Auto.

22.45 Uhr, ZDF

Der Plan

Passieren die Dinge in unserem Leben zufällig oder steckt ein Plan dahinter? Im Zentrum des Science-Fiction-Thrillers steht eine Romanze zwischen Matt Damon und Emily Blunt, die aber nicht in den Plan von Mächten passt, die sich mit der Wirklichkeit spielen. 00.10 Uhr, Nitro

Atmen

Die erste Regiearbeit von Karl Markovits um einen 19-Jährigen, der nach seiner Haft einen Job bei der Bestattung bekommt

02.00 Uhr, ORF 1