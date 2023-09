1.) Borgen - Macht und Ruhm

Vor mehr als zehn Jahren setzte die dänische Politserie „Borgen“ den europäischen Goldstandard in Sachen politischer Ränkespiele. In deren Zentrum steht der Aufstieg der Parteichefin einer kleinen Mitte-links-Partei, die überraschend Premierministerin wird. Im Vorjahr hat Netflix eine vierte Staffel produziert, die ab heute auf Arte zu sehen ist. Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) ist nun Außenministerin, aber der politische Hexenkessel brodelt wie eh und je. Eine Serie, ganz am Puls der Zeit. Hier geht es zur Serienkritik!

21.40 Uhr, Arte





2.) Scobel - Die neue Stadt

Weltweit boomt das Konzept der „Smart City“. Geworben wird mit dem Versprechen, die perfekte Umgebung für Menschen zu sein. Doch wo verläuft die Grenze zwischen überbordender Digitalisierung und Überwachung? Anke Strüver von der Uni Graz ist Teil der Diskussionsrunde.

20.15 Uhr, 3Sat

3.) Schatz, nimm du sie

Familienkomödie mal ganz andere: Toni (Carolin Kebekus) und Marc (Maxim Mehmet) verfolgen ihre eigenen Karrierepläne und wollen, dass ihre Kinder nach der Scheidung beim jeweils anderen bleiben. Dafür ist den Streithanseln

auch jedes Mittel recht.

20.15 Uhr, ZDF



4.) Tschick

Ein gestohlener Lada, zwei junge Außenseiter und eine Spritztour. Charmante Umsetzung des Romans von Wolfgang Herrndorf.

22.45 Uhr, BR





5.) Nordkorea - Kims Männer

Demnächst dürfte Russlands Präsident Wladimir Putin mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zusammentreffen. Es geht nicht zuletzt um Waffenlieferungen. Diese Arte-Reportage blickt auf die Ursprünge des nordkoreanischen Atomprogramms und seine Hintermänner.

Arte Mediathek



6.) Das Rad der Zeit, Staffel 2

Rettet ein Bauernbub die Welt oder zerstört er sie? Die opulente Fantasyserie von Amazon geht ab morgen in die zweite Staffel.

Amazon Prime









Hörtipps



38 Grad im Meer: Bleiche in der Badewanne, 13 bis 13.55 Uhr, Ö1.

Ob Mittelmeer oder Atlantik, die Meerestemperaturen steigen rasant an und die Folgen sind verheerend: Korallenriffe, die artenreichsten Lebensräume der Meere, leiden unter der Korallenbleiche. Die Meeresbiologin Angelina Ivkic skizziert die dramatische Entwicklung.

Augen zu. Spotify.

Florian Illies und Giovannidi Lorenzo rücken einmal im Monat Größen der Kunstgeschichte ins Rampenlicht. Das mit dem Licht ist in der

aktuellen Ausgabe

Programm, denn es geht um William Turner.