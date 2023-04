"Ehrliche Leute" (Folgen 1, 2 & 3)"

Wieder eine interessante französisch-belgische Kooperation: Regisseur und Drehbuchautor Matthieu Donck erschuf bereits mit „The Break“ (2016) eine preisgekrönte Serie. Das Setting von „Ehrliche Leute“ (sechs Folgen) an der Grenze der beiden Länder wird von Humor und Gespür für Vorurteile bestimmt, was durch skurrile Figuren und absurde Situationen auf den Bildschirm kommt. Ausgangspunkt: Hat Tom einen Autounfall, bei dem seine Frau ums Leben kam, nur vorgetäuscht? Ein Kollege schöpft Verdacht . . .

Tom (Lucas Meister) steht nach demUnfall unter Schock. Liegt es daran, dass er dabei seine Frau verloren hat, oder hat er etwas zu verbergen? © Hélicotronc/Unité/RTBF





"Urvertrauen - Das Band zwischen Mensch und Hund"

Partner, Vertraute, Beschützer: Die Doku von Daniela Agostini aus 2020 stellt besondere Mensch-Hund-Beziehungen vor. Die Vierbeiner haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Sie können schnell Rückschlüsse aus Körpersprache und Gestik jedes einzelnen Menschen ziehen und Stimmungen erfühlen.

"Am Schauplatz: Vermisst"

Seit 15. Jänner wird eine Stainzerin vermisst. Die Suchaktion der Polizei nach Waltraud S. blieb erfolglos, nun sind Ehrenamtliche im Einsatz. Zuletzt wurde die 60-Jährige in einer Pizzeria gesehen. Jahr für Jahr werden 10.000 Menschen in Österreich als vermisst gemeldet. Eine Spurensuche.

"Queertopia Struggles unterm Regenbogen"

Der erste schwule Kuss im deutschen TV 1990 war noch ein Skandal. In der vierteiligen Dokureihe kommen Menschen zu Wort, die über den Kampf um Geschlechterkategorien sprechen und ihre Positionen zu „queer“ vertreten.

"Die Bergretter: Grüner Mond"

Finale der aktuellen Staffel, gedreht in der Region Schladming-Dachstein. Markus und Nina stecken in den letzten Vorbereitungen für die Himalaja-Expedition, während Biologin Valerie ein Jobangebot in den USA angenommen hat, worüber ihre Familie nicht begeistert ist.

"Bergretter": Markus (Sebastian Ströbel, links), Valerie (Adriane Grzadziel) und Bastian (Tommy Schlesser) © ZDF/Bauriedl





"Dänemark-Krimi: Blutlinie"

Zweiter Fall mit Wettlauf-Atmosphäre für das ungewöhnliche Ermittler-Duo Marlene Morreis und Nicki von Tempelhoff.

Die Streifenpolizisten Ida (Marlene Morreis) und Magnus (Nicki von Tempelhoff) sind gefordert © ARD Degeto/Hoever





Punkt eins. Ö 1, 13 Uhr. Fachkräftemangel, Pflegenotstand – noch nie hat in Österreich so viel Personal gefehlt. 206.500 Arbeitsstellen konnten letztes Jahr laut Statistik Austria nicht besetzt werden. Eine Diskussion über das „neue Humankapital“. Mitreden kann man kostenfrei unter Tel. 0800 22 69 79.

Moment – Leben heute. Ö1, 15.30 Uhr. „Kann Spuren von Nüssen und Soja enthalten . . .“ – Allergische Reaktionen als tägliche Gefahr. Betroffene sprechen über ihren veränderten Alltag, über unzuverlässige Speisekarten, Augenrollen im Bekannten- und Freundeskreis und gute ärztliche Ratschläge.