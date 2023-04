1.) Kreuz und quer: Essen wie der Papst

Zugegeben, die vatikanischen Archive mögen wohl mehr Geheimnisse hüten, aber eine kulinarische Rundreise durch den Vatikan verschafft ebenso ganz neue Einblicke. Darunter auch, welche kulinarischen Vorlieben Papst Franziskus hat oder wie Kardinäle, Priester und Ordensleute im Vatikan verpflegt werden. Das führt uns zwangsläufig auch zur Frage, woher man für die nicht geringe Menge an Menschen die Lebensmittel bezieht und wer sie verarbeitet. Hoch die Kochtopfdeckel!

20.15 Uhr, ORF III

2.) Taiwan – Angst vor der Invasion

Ein möglicher Angriff Chinas auf Taiwan hängt wie ein Damoklesschwert über dem Inselstaat mit seinen rund 24 Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Doku analysiert, wie real die Gefahr eines Krieges ist und welche Auswirkungen er auf die globale Wirtschaft hätte.

Arte Mediathek





3.) Frühstück bei Tiffany

Audrey Hepburn in ihrer berühmtesten Rolle als Lebenskünstlerin Holly Golightly, die sich in New York von Party zu Party treiben lässt. Ein mittelloser Schriftsteller bringt ihren Lebensplan durcheinander. Mit viel Champagner und dem einen oder anderen Kater.

17.05 Uhr, 3Sat

4.) Astrid

Mit Pippi Langstrumpf wird sie weltberühmt werden, aber die junge Astrid Lindgren musste kämpfen, sympathische Filmbiografie.

22.50 Uhr, ZDF

5.) Das heilige Grab Jesu Christi – ein ewiger Streit

Es ist eine der heiligsten Stätten der Christenheit: das Grab Jesu Christi in Jerusalem. Sechs christliche Glaubensgemeinschaften "teilen" sich diesen Ort, der nicht frei von Konflikten ist. Filmemacherin Anat Tel porträtiert die Grabeskirche und jene, die hier wirken.

3Sat Mediathek



6.) Transatlantic

Über 2000 Intellektuelle und Künstler hat das Emergency Rescue Committee zur Flucht vor den Nazis verholfen. Die Geschichte als Serie.

Auf Netflix





Hörenswert



Das Wesen des Schmerzes. Ö1, 13 bis 13.55 Uhr.

Die Medikamentenkrise betrifft in hohem Maße auch Schmerzmittel, die nicht so leicht ersetzt werden können. Diese Sendung gibt Einblicke in die Welt einer komplexen Empfindung namens Schmerz.



Pablo Picasso und sein Frauenbild, Podcast

Morgen vor 50 Jahren starb der Jahrhundertkünstler Picasso. Dieser Podcast widmet sich seinem Frauenbild.



Wie kam Lee Miller in Hitlers Badewanne?

Giovanni di Lorenzo und Florian Illies sprechen in dieser Ausgabe ihres Kunstpodcasts "Augen zu" über die legendäre Fotografin Lee Miller.