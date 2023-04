EISMAYER

Es war einer der erfolgreichsten Austro-Debüts des Kinojahres 2022 und von den Filmfestspielen von Venedig bis zum Max Ophüls Preis in Saarbrücken auch ausgezeichnet: „Eismayer“. David Wagner erzählt nach wahrer Geschichte von einem berüchtigten Schleifer beim österreichischen Bundesheer, der in der Liebe zu einem jungen Rekruten zu sich selbst findet. Schauspielstar Gerhard Liebmann brilliert in der Rolle des harten Soldaten Eismayer, dessen Verpanzerung langsam bricht. Dafür wurde der Steirer soeben auch bei der Diagonale als bester Schauspieler geehrt. Eine ausführliche Filmkritik lesen Sie hier.

Online: Kino VOD Club, WatchAut

DER IRRE IWAN

Wundersamer Wahnwitz von Weimar: Nora Tschirner und Christian Ulmen ermitteln leider nicht mehr am „Tatort“, aber ihre Fälle bleiben Kult. Wie „Der irre Iwan“, wo das schnoddrige Duo in einem FKK-Klub oder am Rummelplatz strandet. Wiedersehen macht eine Riesenfreude. Eine ausführliche Kritik zum "Tatort"-Fall lesen Sie hier.

20.15 Uhr, Bayern

GEHEIMNISVOLLE MICHAELERKIRCHE

Touristinnen und Touristen stehen vor ihr ewig Schlange: Die Rede ist von der 800 Jahre alten Michaelerkirche. Sie ist schon wegen der räumlichen Nähe zur Hofburg eng mit der Historie der Habsburger verknüpft. Neue Doku mit Karl Hohenlohe.

20.15 Uhr, ORF III

Geheimnisvolle Michaelerkirche © (c) ORF

WILLKOMMEN ÖSTERREICH

Heute zu Gast bei Stermann und Grissemann: Musiker und Autor Sven Regener und Kabarettistin Eva Karl Faltermeier. Humor-Gipfel!

22.01 Uhr, ORF 1

DIE ROTE PRINZESSIN

Beim Begräbnis des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Il fällt sie das erste Mal auf: eine weinende junge Frau. Sie entpuppte sich als dessen Tochter Kim Yo Jong. Die Doku geht der Frage nach, welche zwiespältige Rolle die „rote Prinzessin“ im Regime spielt.

22.55 Uhr, Arte