Es wirkte wie ein Rückfall in Zeiten, als nur Ö3 auch in Tunneln zu hören war. Mittwoch um 7 Uhr auf der Autobahn: Musik statt „Morgenjournal“ in Ö1. Unterdessen informierte der ORF via Twitter über die Hörfunk-Panne: „Leider gibt es seit 6 Uhr einen großflächigen Sendeausfall.“ 14 Minuten später war er behoben und alles davor schon bald darauf online nachzuhören.