Man baut nur einmal im Leben und deshalb soll es auch perfekt werden“, inspiziert Judith Schäfer mit ihrem Mann Marcel die Baustelle ihres Fertigteilhauses im Schwarzwald. Zwei Jahre haben sie darauf gewartet und davon versprechen sie sich: „Freiheit, Privatsphäre, Eigenbestimmung, Selbstverwirklichung und für die Kinder ein Erbe.“ Dass sie sich auf die nächsten Jahrzehnte hinaus verschulden, ist Teil des Gesamtprojektes. Allein sind sie damit nicht, wie die Doku „Trautes Heim, Glück allein: Das Einfamilienhaus“ (21.05 Uhr, Arte) heute Abend zeigt. Der Mythos vom Einfamilienhaus, der nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Bausparkassen und gezielte Förderung einen unglaublichen Boom erfuhr, lebt. Der Traum vom Einfamilienhaus war nicht nur einer vom Wohnen, sondern auch einer von der Kleinfamilie, der Konsumfreudigkeit und dem Lebensstil mit Auto. Nicht zu vergessen, die Verquickung von Eigenheim und Eigenleistung, wenn der Samstag für die meisten Familienväter zum Tag des Bauens und Heimwerkens ausgerufen wurde.

Der Traum vom Einfamilienhaus: Judith und Marcel Schäfer © Ulrike Brincker





Von all dem erzählt die Doku, die einen runden Bogen von der Sehnsucht nach dem Ankommen und dem ökonomischen Aufschwung der Nachkriegsjahre zieht. Wenig erstaunlich ist, wie sehr sich dieser Traum weiterhin hartnäckig hält, ihm nun aber auch ein ordentlicher Wind entgegenbläst: Bauen auf der grünen Wiese versiegelt Böden und erhöht durch die Notwendigkeit des Pendelns auch das Verkehrsaufkommen. Über dem Idyll mit Einfamilienhaus legen sich zunehmend Schatten. Und damit ist nicht nur die Tendenz gemeint, dass immer mehr Vorgärten mit Steinhaufen in eine Ödnis verwandelt werden. Was dem einen der Wohntraum, ist dem anderen der Albtraum.



Zuvor widmet sich Arte ab 20.15 Uhr dem Mikrokosmos Schrebergarten. Puls 4 zeigt zur gleichen Zeit die Doku „Wohnwahnsinn! Der Kampf um leistbaren Wohnraum“.