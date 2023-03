1.) Im Bann des Mondes – Leben mit Gravitation und Gezeiten

Der Mond wirkt bisweilen wie ein unbeteiligter Beobachter, aber man soll sich nicht täuschen. Auch wenn er 384.400 Kilometer von uns entfernt ist – die Macht des Mondes auf die Erde ist enorm: Er stabilisiert die Erdachse, sorgt für verlässliche Jahreszeiten, bewegt Ozeane und hat maßgeblichen Einfluss auf viele Tierarten, die ihre biologische Uhr nach den Mondphasen ausrichten. Diese Doku taucht ein in die folgenreiche Wechselbeziehung zwischen Erde und Mond.

20.15 Uhr, 3Sat



2.) Das Rätsel unserer Intelligenz

Die ganze Welt redet von Künstlicher Intelligenz, aber wie schaut es mit der menschlichen Intelligenz aus? Psychologen, Neurowissenschaftler, Genetiker und Biologen geben Einblicke in unser Gehirn. Lässt sich Intelligenz definieren und werden wir gar immer schlauer?

Arte Mediathek





3.) Am Schauplatz Gericht

„Er/Sie hat mein Leben zerstört“ heißt die heutige Folge und handelt von einem höchst dramatischen Stalkingfall. Seit vier Jahren wird ein Mann von einer Frau gestalkt. Sämtliche Maßnahmen blieben wirkungslos. Im Gegenteil, sie selbst sagt: „Ich bin das Opfer!“

21.05 Uhr, ORF 2

4.) Best Exotic Marigold Hotel 2

Der erste Teil ist nicht zu toppen, aber mit den schrägen Bewohnern eines lädierten Hotels in Indien wird es einem warm ums Herz.

20.15 Uhr, ATV 2

5.) Das Adlon

Zum 60. Geburtstag des ZDF ist der Dreiteiler wieder zu sehen: Elegant, opulent und mit einem Staraufgebot: Erzählt wird die Geschichte des Berliner Hotels anhand zweier Familienschicksale. Vom Bau über die Goldenen 1920er-Jahre und die Nazi-Diktatur bis in die 1990er.

ZDF Mediathek

6.) Dune

Timothée Chalamet als Thronerbe auf der Flucht durch die unwirtlichen Gegenden auf dem Wüstenplaneten Akris. Sehenswert!

Auf Amazon Prime









Hörtipps:

Mit Feminismus die Welt retten? Ö1, 13 bis 13.55 Uhr. Mit der Doku „Feminism WTF“ hat Regisseurin Katharina M´ückstein bei der Diagonale den Publikumspreis der Kleinen Zeitung gewonnen. Hier diskutiert sie mit Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach über Feminismus.

Politics – What' Love got to do with it. Podcast.

Klingt nach einer gewagten These, aber Autorin Mithu Sanyal, neues Jurymitglied beim heurigen Bachmann-Wettbewerb, glaubt daran: Liebe kann auch eine Grundlage für Politik sein.



Super-Auge im All, Podcast.

Astrophysiker Oliver Krause über das James-Webb-Teleskop.