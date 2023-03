In den gestrigen Gremien-Sitzungen wurde Johannes Zollner als weiteres Mitglied des Aufsichtsrates der Styria Media Group AG und ebenso der Immobilien-Gesellschaft „SAG Immobilien AG“ des Medienkonzerns gewählt. Der zweifache Familienvater Zollner, Jahrgang 1976 und gebürtiger Grazer, ist Universitätsprofessor am Institut für Österreichisches und Internationales Unternehmens- und Wirtschaftsrecht an der Karl-Franzens-Universität.

Zudem wurde die Grazerin Eva Heigl, Vorständin der Kreuzschwestern Europa Mitte GmbH, als weiteres Mitglied des Vorstandes der Katholischer Medien Verein Privatstiftung durch den Verwaltungsausschuss nominiert.



Johannes Zollner war bis 2019 Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz © Juergen Fuchs