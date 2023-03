Chinas Straflager

Im Namen der „Reform durch Arbeit“ ließ Mao Tsetung Ende der 1940er-Jahre in China Menschen physisch und psychisch foltern, um sie umzuerziehen. Es war ein grausames System, dass ähnlich dem Gulag in der Sowjetunion, unzähligen Menschen das Leben kostete. „Laogai - Reform durch Arbeit“ nannte man das System. Die spätere „Kulturrevolution“ führte zu fürchterlichen Massakern. Doch das „Laogai“-System ist noch nicht vorbei – auch heute drohen „zu jeder Zeit und an jedem Ort“ Deportation.

Arte, ab 20.15 Uhr

16 Blocks

Ein klug von Richard Donner inszenierter Actionfilm: Der Kleinkriminelle Eddie (Mos Def) soll für eine Zeugenaussage vor Gericht erscheinen, der abgehalfterte Cop Jack Mosley (Bruce Willis) bringt ihn dorthin. Eddie soll ermordet werden, jedoch hat Mosley etwas dagegen.

Kabel eins, 20.15 Uhr

Willkommen Österreich

Das kann ja heiter werden: ZIB2-Mann Armin Wolf und Politikwissenschaftler Peter Filzmaier, die als „Der Professor und der Wolf“ gerade ein Buch herausgegeben haben, sind bei Stermann & Grissemann zu Gast. Weiterer gast: Schauspieler Bully Herbig.

ORF 1, 22 Uhr

Unsere wilde Schweiz

Der Aletschgletscher ist der größte Gletscher der Alpen: Das Verschwinden des Gletschers bedroht Flora und Fauna.

ORF 3, 16.35 Uhr

Der Medicus

Noah Gordons Roman „Der Medicus“ war einer der großen Erfolge der 1980er-Jahre, die engagierte Verfilmung mit Ben Kingsley als Ibn Sina und Tom Payne als Robert Cole, der bei Sina in Persien Medizin studiert, lässt das Mittelalter lebendig werden. Stimmiger Historienfilm.

ORF 2, 00.15 (Nacht auf Mittwoch)

Von Erfindern, Betrügern und Chaos

Tragische Geschichten von Menschen, die Geldgeber für ihre Erfindungen suchten und hereingelegt wurden.

3sat, 23.40 Uhr

Hörenswert

Geschichte eines Musikphänomens. Ö1, 17.55 Uhr. „The Beatles“ – allein der Bandname weckt so viele schöne Emotionen: Vor 60 Jahren erschien „Please Please me“, das erste offizielle Album von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Star. In der Sendereihe „Betrifft Geschichte“ wird das Musikphänomen „The Beatles“ von seinen Anfängen bis in die Gegenwart erzählt.



Drei Jahre Corona. Deutschlandfunk, 19.15 Uhr. „Die Isolation der Alten“ während der Corona-Pandemie wird in dieser Ausgabe von „Das Feature“ thematisiert. Ein interessanter Blick auf die Altenheime.