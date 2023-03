1.) James Bond 007: Spectre

James Bond (Daniel Craig) macht mal wieder das, was er am besten kann – den Grenzgang üben, das bringt ihm die Suspendierung ein. Schon die Eingangssequenz in Mexico City am Tag der Toten kann sich sehen lassen. Bond bleibt, was sonst, an den bösen Buben dran. Es gilt den Oberschurken der Geheimorganisation SPECTRE zu gelangen. Christoph Waltz wie man ihn kennt: ein bisschen spröde, mit distanzierter Diabolik, aber immer elegant. Im Filmsethopping mit dabei: Obertilliach und Altaussee.

20.15 Uhr, Puls 4

2.) Universum History: Die Welt der Ritter

Auftakt zum Dreiteiler um die Männer in Eisen. Folge 1 zeichnet nach, wie sich aus reitenden Kämpfern der Ritterstand entwickeln konnte. Experimente rücken Machart und Schutz von Kettenhemden in den Fokus, und mit welchen Werkzeugen wurden damals Burgen gebaut?

23.05 Uhr, ORF 2



3.) Keanu Reeves, der Rätselhafte

Von „My Private Idaho“ über „Matrix“ bis „John Wick“, mit dessen vierten Teil er aktuell wieder in den Kinos ist. Keanu Reeves ist Film und Social-Media-Star, Letzteres ohne eigenes Zutun. Diese Doku zeichnet mit viel Archivmaterial die Karriere des Superstars nach.

22.10 Uhr, Arte

4.) Neo Magazin Royale

Diese Pointen sitzen verlässlich: Die Satireshow mit Jan Böhmermann hat in dieser Woche den renommierten Grimme-Preis gewonnen.

23 Uhr, ZDF

5.) Building Happiness

Anfang der Woche wurde der diesjährige Weltglücksbericht veröffentlich. Die skandinavischen Länder sind hier führend. Die Doku geht der Frage nach – was machen die anders oder gar besser. Zu Wort kommen auch Autorin Siri Hustvedt und René Redzepi vom Restaurant Noma.

Arte Mediathek



6.) Bad Banks

Schön glänzend sind nur die Fensterfronten der Bankentürme: Packende Serie, die gut zur aktuellen Bankenkrise passt.

Auf Netflix









Hörenswert



Das Gespenst der Finanzkrise, Ö1, 13 bis 13.55 Uhr. Eine Expertenrunde blickt auf das Schicksalsjahr 2008 zurück, als die Investmentbank Lehman Brothers kollabierte. 15 Jahre später taumeln wieder die Banken: Kann sich ein Fall Lehman wiederholen oder hält der Lerneffekt aus der damaligen Krise?



Über die Euphorie – Ein Essay gegen die Müdigkeit, Podcast

Ein Krieg, eine Pandemie und mehrere Erschöpfungszustände später: Saimone Hirth macht sich in diesem heiteren, erheiternden und sehr empfehlenswerten Essay auf die Suche nach der verlorenen Euphorie.

www.swr.de/swr2/