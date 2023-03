Lange hatte er mit der Zusage, an „Dancing Stars“ teilzunehmen, gezögert, mittlerweile hat Alexander Pointer das Tanzfieber gepackt und er trainiert sogar alleine unweit seines Hotels im Schlosspark Schönbrunn: „Da übe ich in der Sonne meine Schritte und werde von Spaziergängern angefeuert“, freut sich der 52-Jährige. „Ich habe ja bei Null oder sogar drunter angefangen, denn ich habe nie eine Tanzschule besucht. Und auch mein Hochzeitstanz war eher nur ein Schaukeln“, schmunzelt der ehemalige Trainer unserer Ski-Adler. Auch Profipartnerin Manuela Stöckl konstatiert: „Sein Selbstverständnis und das Rhythmusgefühl auf dem Parkett wurden in den letzten Wochen deutlich besser.“

Nun hat Pointer vor allem einen Wunsch: Heute Abend die Show nach dem Slowfox durch genügend Anrufe bzw. SMS nicht verlassen zu müssen, denn kommenden Freitag würde seine Tochter Paula (19) bei der Choreografie zu „Shake It Off“ von Taylor Swift mitwirken. „Das wäre sehr wichtig für sie und für die gesamte Familie sehr emotional“, sagt er. Heißt das Motto im ORF-Ballroom am 31. März doch „Family & Friends“, wo bei jedem Kandidaten ein Familienmitglied oder Freund mittanzt. Eine Neuerung im Erfolgsformat; in der letzten Staffel wurden ohne Orchester "Saturday Night Fever" und "Magic Moments" mit den Originalhits ausgerufen bzw. mit genau jenen Versionen, die bleibenden Eindruck im Leben der "Dancing Stars" hinterlassen haben.

Heute und am 31. März werden also wie schon in der letzten Staffel die Originalversionen der Ohrwürmer gespielt, das 16-köpfige Orchester inklusive der wunderbaren Stimmen von Monika Ballwein, Lukas Hillebrand, Andie Gabauer & Co. pausiert. Was aber nicht nur eine Sparmaßnahme ist, sondern laut Unterhaltungsabteilung auch eine andere musikalische Farbe hineinbringen soll. Vier von zehn Shows werden diesmal in Staffel 15 ohne Orchester bestritten.

„Dancing Stars“ kostet pro Sendung knapp 500.000 Euro, rund 100.000 weniger als in den Anfangsjahren. Die Live-Streicher in der Band (früher sieben an der Zahl), wurden schon 2020 eingespart. Heute heißt das Motto „Movie Nights“ mit Melodien aus „La La Land“, "Joker" oder „Harry Potter“.

„Dancing Stars“: ORF 1, 20.15 Uhr.



Das Live-Orchester fehlt in vier Sendungen der 15. Staffel © ORF