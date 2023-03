Blessuren und Wehwehchen, tanzende Herzen und nur ein Punkt von Balazs Ekker für Eveline Eselböck, die mit 62 Jahren älteste Kandidatin der 15. Staffel: Das sind derzeit die Gesprächsthemen im Trainingslager der „Dancing Stars“. „Ich kann Kritik einstecken, das musste ich in der Gastronomie ja auch – und es ist eine Show, wo das auch dazugehört. Dafür bekomme ich von anderer Seite viel Zuspruch“, gibt sich Eselböck im Gespräch mit der Kleinen Zeitung gelassen. Und will nach dem schnellen Jive, mit dem sie eben Letzte bei der Jury war, heute mit einem Langsamen Walzer wieder aufholen. „Die Zeit hier macht mir soviel Freude, Tanzen ist wie Träumen“, strahlt die Burgenländerin.

Die Vergabe von nur einem Punkt war schon auch ein bisschen Selbstinszenierung von Balazs“, urteilt Willi Gabalier, der als Tanzprofi mehrmals in der ORF-Sendung dabei war, auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Wie auch immer: Die Anrufe bzw. SMS der Zuschauer haben Eveline Eselböck vor dem Aus gerettet. Gehen musste Martina Reuter, die Vorletzte in der Jurywertung.

Detaillierte Zahlen beim Publikumsvoting hält der ORF geheim; dem Vernehmen nach gehen aber pro Show zwischen 35.000 und 50.000 Anrufe ein. Angesichts der sehr guten Einschaltquote überraschend wenige. Bis zum Finale werden es aber aus Erfahrung wöchentlich mehr.

„Geheimsache“ ist auch noch die Liebe zwischen Motorsport-Expertin Corinna Kamper und Profi Danilo Campisi, obwohl sie in der Luft liegt – und auch bei den Jury-Kommentaren angedeutet wird. Campisi, der sich im Vorjahr mit Caroline Athansasiadis den Sieg holen konnte, soll jedenfalls schon die für Herbst geplante Hochzeit mit seiner Freundin abgesagt haben. Es wäre nicht das erste Paar bei „Dancing Stars“, im Hafen der Ehe landetet etwa Zabine (mit Alex Zaglmaier) und Simone Stelzer (mit Alex Kreissl).



Corinna Kamper & Danilo Campisi tanzen heute einen Jive © ORF



Ein Wiedersehen gibt es heute im Ballroom mit Kathrin Menzinger, die von 2011 bis 2014 vom ORF als Profitänzerin engagiert war (und u. a. mit Hubert Neuper tanzte), ehe sie dem Ruf von RTL folgte. So wirkte sie seither bei neun Staffeln von „Let’s dance“ mit – davon zweimal siegreich. Bei der aktuellen Staffel, wo sie an der Seite von Komiker Abdelkarim antrat, war schon in der zweiten Show Schluss. Und prompt kam der Anruf des ORF. „Mit ‚Dancing Stars‘ hat für mich alles angefangen, und ich bin unglaublich dankbar, diesen Freitag ein Mini-Comeback feiern zu dürfen. Es macht mich sentimental“, sagt die 34-Jährige.

Keine Schonfrist mehr gibt es für Sarkissova-Ersatz Missy May: Ihr Slowfox wird streng bewertet werden.

"Dancing Stars": ORF 1, 20.15 Uhr



Missy May & Dimitar tefanin tanzen einen Slowfox zu „Frauen regier’n die Welt“ © ORF