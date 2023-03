Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht

Als George Lucas Star Wars an Disney verkaufte, wurde das Sternen-Märchen in einer Endlosschleife geparkt: Das große Medien-Imperium produziert seitdem Serien, die Star Wars im Titel tragen, aber nichts mehr damit zu tun haben. Die Kino-Saga ist anders. In „Das Erwachen der Macht“ ist jene Magie zu spüren, die einen an 1977 denken lassen: Als ein irgendwie unschuldiger Weltraum-Western ein Universum der Träume schuf – das auf angenehme Art und Weise nichts mit der echten Welt zu tun hatte.

ORF 1, 20.15 Uhr

Shopping Queen

Eigentlich ein Trash-Format und eine Konsumverherrlichung: Doch Moderator Guido Maria Kretschmer schafft es, dass man es (manchmal) lustig findet, wildfremden Menschen beim Einkaufen zuzusehen. Das Erfolgsformat läuft seit 2012 in der Endlosschleife.

VOX, 15 Uhr

Zurück in die Zukunft

Olivier Bonnard und Nathalie Amsellem haben in ihrer Dokumentation „Zurück in die Zukunft – Wie ein Film zeitlos wurde“ dem Kult um den Robert Zemeckis-Film doch noch etwas hinzuzufügen. Liebevoll gemacht – und nicht nur für Fans eine launige Unterhaltung.

Arte Mediathek

Wem gehört das Mittelmeer?

„Unser Meer“, das „Mare Nostrum“: 47.000 Kilometer Küste, 23 Länder. Und eine Doku, die dieser Vielfalt auf der Spur ist.

3sat, 17 Uhr

Rocky-Saga

Sylvester Stallone schuf mit Rocky Balboa seine Lebensrolle: Drama, Sozialstudie, Aufsteiger-Epos. Stallone schrieb selbst die Drehbücher, für den ersten Teil war er zweimal für den Oscar nominiert. Amazon Prime zeigt zum Start der Kino-Fortsetzung „Creed 3“ die Filme.

Amazon Prime

Markus Lanz: Sehnsucht Grönland

Markus Lanz hat ein Faible für Grönland – ein von ihm selbst fotografiertes Buch zeugt davon. In dieser Doku nähert er sich der Eiswüste filmisch.

ZDF Mediathek

Hörenswert

Die Besetzung von Wounded Knee 1973. Ö1, 17.55 Uhr. Wounded Knee ist ein Ort von höchster Symbolkraft: Dort verübte die US-Kavallerie 1890 ein Massaker an den Lakota. 270 wurden ermordet. 1973 besetzten Oglala Lakota das Gebiet, um auf Armut und Arbeitslosigkeit hinzuweisen. Ein weiteres Drama, das damit endete, dass zwei Indianer und ein FBI-Beamter erschossen wurden.



Wen dürfen wir essen? Deutschlandfunk. 20.30 Uhr.

Es gibt immer mehr Fleischersatzprodukte im Supermarkt. Eine Radioreportage über Fleischersatzprodukte und Laborfleisch.