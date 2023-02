"Am Schauplatz: Skifahren um jeden Preis"

Reporterin Nora Zoglauer hat über Monate den Skibetrieb am Stubaier Gletscher, am Hintertuxer Gletscher und in Sölden dokumentiert und kommt zum Schluss, dass für die Absicherung des Millionengeschäfts Skifahren mittlerweile kein Preis zu hoch erscheint. Einer der mächtigsten Seilbahner Österreichs verteidigt die millionenschweren Investitionen in Speicherseen und Schneekanonen. Auch in den Gletscherskigebieten ist es mittlerweile zu warm (das folgende Bild zeigt einen Sommer in Hintertux).

ORF 2, 21.05 Uhr



Der letzte Sommer war viel zu heiß und niederschlagsarm, eine Katastrophe für den Gletscher © ORF





"Mei Schnitzel is net deppert"

Der Privatsender ließ eine Doku zum Thema "Hat Fleisch noch eine Zukunft?" produzieren und zeigt die teils verhärteten Fronten von Fleisch-Verweigerern und Fleischliebhabern. Zu Wort kommt auch Tierrechtsaktivistin Raffaela Raab, bekannt als "Die militante Veganerin". Kein anderes Lebensmittel spaltet die Gesellschaft so sehr wie Fleisch.

Puls 4, 20.15 Uhr

"Der Kroatien-Krimi: Der Todesritt"

Was mit einem mysteriösen Todesfall beginnt, führt zu einem erbitterten Familienkonflikt auf einer Ranch in der Prärielandschaft Dalmatiens. Nächsten Donnerstag läuft ein weiterer neuer Fall der Reihe, dann mit Split als Schauplatz.

ARD, 20.15 Uhr



"Krieg der Welten"

Düster: Der Science-Fiction-Thriller von Steven Spielberg (gerade in Berlin fürs Lebenswerk geehrt) mit Tom Cruise basiert auf der gleichnamigen Geschichte von H.G. Wells aus 1898. Hier ist der Trailer des Kinohits.

VOX, 22.50 Uhr







"Die Tafelrunde"

Bei Gerald Fleischhacker sind in der satirischen Rückschau auf den Februar Gery Seidl, Stefan Haider, Aida Loos und Maria Muhar als Newcomerin zu Gast. Haider ist Religionslehrer und Direktor und erzählt launig, wie man heute Schulklassen voll bekommt. Muhar widmet sich dem "Standard"-Online-Forum.

ORF III, 21.55 Uhr

"Unsere Meere"

Heute laufen die Anschlussfolgen der vierteiligen Reihe über die Nord- und Ostsee. Sie nehmen den Zuschauer etwa mit zur größten Seehundkolonie auf die dänische Insel Anholt. Gezeigt wird nicht nur die Pracht unserer Meere, sondern auch ihre Verletzlichkeit.

Arte, 20.15 Uhr

Radiotipps

Stimmen hören. Ö 1, 14.05 Uhr. Der Uraufführungstenor Enrico Caruso: ein Porträt über den legendären Sänger und seinen Beitrag zum "Verismo" rund um 1900.

Im Gespräch. Ö 1, 21 Uhr. Renata Schmidtkunz im Gespräch mit der russischen Schriftstellerin Ljudmila Ulitzkaja, der 2014 im Rahmen der Salzburger Festspiele der Österreichische Staatspreis für Europäische Literatur verliehen wurde.

Lanz & Precht. Podcast. Im neuen ZDF-Podcast sprechen Moderator Markus Lanz und Philosoph Richard David Precht über die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit.