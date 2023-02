Kärnten, das Land, in dem der Wahlkampf für die anstehende Landtagswahl im März in sein großes Finale geht, wird heute auf die Fernsehbühne geholt – und auf dieser auch als Lachnummer herhalten müssen. Der missglückte Genderleitfaden, der von der SPÖ für wenige Tage erfolglos ausgerufen wurde, um die Ansprache in der Landesregierung neu zu regeln, ist das Leitthema der Villacher Faschingsgilde, deren Programm heute Abend in komprimierter Form zur Primetime zu sehen ist. Wer es verfolgt, wird eine bekannte Aufmachung und eine verjüngte Gilde mit weiblicher Note sehen. Die Nummern liefern klischeehafte Beziehungskisten, humorvolle und kritische Texte zur Pandemie, zu Klimaklebern, Genderpolitik und zu bundespolitischen Turbulenzen. Regie führt Volker Grohskopf, die Texte stammen von den ehrenamtlichen Akteuren der prominentesten Gilde Österreichs.

Die Narren haben übrigens eine ORF-Topquote zu verteidigen. Auch wenn sie so niedrig ist, wie nie zuvor. 951.000 Zuschauer verfolgten den Villacher Fasching 2021 (2022 pausierte das Programm wegen des Krieges). Vor rund 20 Jahren lag die Quote bei zwei Millionen.

Sendung. Zu sehen am Faschingsdienstag, 20.15 Uhr ORF 2